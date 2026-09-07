Memphis cobra reação no Corinthians: 'Aprender a jogar como time grande'

Memphis Depay elevou o tom depois da derrota do Corinthians por 2 a 1 para a Chapecoense, na Neo Química Arena. Incomodado com a quarta derrota consecutiva da equipe no Brasileirão, o camisa 10 cobrou concentração, disciplina e responsabilidade do elenco.

"Começamos bem, abrimos o placar, perdemos o controle, começamos a errar e perdemos bolas. Temos que aprender a jogar como um time grande, com mais responsabilidade", afirmou.

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O holandês também rejeitou a tentativa de concentrar em Fernando Diniz toda a responsabilidade pela crise. Desde que chegou ao clube, Memphis já trabalhou com três treinadores e entende que os atletas precisam assumir a própria parcela de culpa.

"Não pode ser sempre que o técnico não entende o jogo ou os jogadores. Eu e todo mundo temos que assumir a responsabilidade e saber que a pressão está aqui. Se você não consegue lidar com a pressão, não deveria vestir a camisa do Corinthians", disparou.

Com 32 pontos, o Corinthians ocupa a 11ª colocação e vê a distância para a zona de rebaixamento diminuir. O próximo compromisso será contra o Estudiantes, nesta quarta-feira, às 21h30, na Argentina, pelas quartas de final da Libertadores.

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"Precisamos melhorar rápido. Depois de um jogo assim, o que posso dizer é que existe decepção. Precisamos perceber que somos o Corinthians. ", concluiu Memphis.