Memphis assume culpa por pênalti perdido no dérbi, mas diz: 'Em breve levantaremos novo troféu'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 14:04:00 Editado em 09.02.2026, 14:15:20
Memphis Depay perdeu um pênalti no primeiro tempo da derrota no clássico com o Palmeiras, por 1 a 0, ao escorregar na batida. O holandês deixou a Neo Química Arena sem querer falar, mas usou suas redes sociais nesta segunda-feira para assumir a culpa pelo erro, disparou contra Andreas Pereira e tranquilizou torcedores ao prever "título em breve."

O holandês teve a chance de abrir o marcador após Raphael Klaus anotar um pênalti questionável de Carlos Miguel em Gustavo Henrique em lance no qual o goleiro não acerta a bola e acaba resvalando o defensor na área.

O lance causou muito indignação dos palmeirenses, que reclamavam muito da arbitragem enquanto Andréas Pereira cavava buraco na marca do pênalti para tentar atrapalhar a cobrança. Memphis partiu com velocidade para a bola e escorregou, perdendo o pé de apoio e batendo para fora.

"O resultado de ontem à noite (domingo) não reflete o jogo. Mostramos durante a maior parte do jogo que queríamos mais que eles, infelizmente não fomos eficientes o suficiente", afirmou o camisa 10, ressaltando os bons ataques desperdiçados e também a penalidade.

"A situação do pênalti deixa um gosto amargo porque nunca escorreguei em toda a minha carreira. Todos viram o que aconteceu (a atitude de Andreas Pereira), mas tudo bem... Assumo a responsabilidade por isso", foi adiante, em mea-culpa.

Por fim, o holandês ressaltou todo o apoio da torcida e previu mais conquistas, após erguer as taças do Paulistão e da Copa do Brasil em 2025 e da Supercopa Rei em 2026. "Estou de cabeça erguida, acredito na minha equipe! Com os torcedores fiéis ao nosso lado, em breve levantaremos outro troféu. Seguimos em frente."

O Corinthians volta a jogar na quinta-feira, quando recebe o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. NO domingo, ainda buscando vaga e a quarta colocação - está em quinto - para decidir as quartas de final em casa, visita o São Bernardo, às 20h30, no Primeiro de Maio.

campeonato paulista Corinthians Futebol Memphis Depay
