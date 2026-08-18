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Memphis abre mão de 'bolada' para ficar no Corinthians; veja valores

Escrito por Bruno Accorsi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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De volta aos treinos do Corinthians nesta terça-feira, Memphis Depay fez uma série de concessões para fechar seu novo contrato, válido até julho de 2028 , uma semana após o clube soltar uma nota oficial dizendo que não renovaria o vínculo para preservar a "saúde financeira".

Na nova rodada de negociações, o holandês reduziu o valor dos vencimentos ao concordar em abrir mão da ajuda de custo de R$ 250 mil por mês que receberia ao longo do contrato. Também diminuiu de R$ 15,4 milhões para R$ 7,7 milhões os recebimentos em verbas de marketing. A economia é na casa dos R$ 16 milhões, considerando os tributos sobre os gastos em questão.

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Memphis também cedeu ao negociar os R$ 42 milhões que tem a receber do Corinthians por bonificações, alcançadas via cumprimento de metas, não pagas durante o contrato anterior.

Essa dívida chegaria a cerca de R$ 77 milhões com juros e correções, mas o jogador aceitou o acordo, já presente no contrato não assinado na semana passada, de congelar o valor original e diluir o recebimento em quatro parcelas espaçadas até o final do novo vínculo.

O Corinthians espera ter Memphis Depay à disposição para a decisão das oitavas de final da Libertadores, contra o Rosario Central, marcada para as 21h30 desta quinta-feira, na Neo Química Arena. Ele se apresentou no CT Joaquim Grava na manhã desta terça para finalizar a renovação de contrato e treinar com os companheiros. Resta, agora, a assinatura do novo vínculo e a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

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A decisão de renovar com o holandês foi tomada de forma definitiva por Omar Stabile na noite de segunda-feira, 17, após reunião do Conselho de Orientação (CORI) no Parque São Jorge. O órgão, que tem caráter consultivo e emitiu parecer positivo, foi acionado pelo próprio presidente para dividir a responsabilidade frente à grande discordância interna a respeito da renovação.

Há uma ala de conselheiros contrária à continuidade de Memphis no Corinthians. Pressionado por eles, Stabile assinou uma nota oficial na semana passada na qual dizia que não iria renovar com o jogador para preservar a "saúde financeira" do clube, no momento em que faltava apenas a assinatura do presidente para concretizar o negócio.

Então, a pressão passou a vir da torcida, frustrada pelo desfecho que indicava a saída do astro holandês. Stabile relatou, após a votação do CORI, que chegou a receber ameaças e até uma foto de um revólver.

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