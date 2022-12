Melo faz pré-temporada em Belo Horizonte antes de embarcar para a Austrália

(via Agência Estado)

O tenista Marcelo Melo já está focado nos primeiros desafios de 2023. Ao lado do norte-americano Mackenzie McDonald, seu parceiro na conquista do título do ATP 500 de Tóquio deste ano, o mineiro está realizando a pré-temporada em Belo Horizonte, onde fica até o dia 27 deste mês, data em que embarca para a Austrália.

Melo jogará dois torneios no país da Oceania, na cidade de Adelaide, como preparação para o Aberto da Austrália, que começa a ser disputado no dia 16 de janeiro. Neste período, quer avaliar o desempenho jogando com McDonald, na esperança de que a parceria renda bons frutos e tenha continuidade no restante da temporada.

"Ano que vem, vou começar com o Mackenzie, com quem joguei em Tóquio, disputando os dois torneios preparatórios na Austrália. Aí vamos ver os resultados, como a gente está indo. Espero poder continuar com ele. Acho que deu muito certo. Ele joga muito bem. Sabe jogar muito bem dupla. Joga bastante simples. É um cara bacana, tem tudo para dar certo também", completa.

Atualmente dono da 39ª colocação do ranking de duplas de ATP, Marcelo Melo trocou bastante de parceiro ao longo de 2022 e oscilou durante a disputa dos torneios. Além da parceria com Mackenzie McDonald, jogou ao lado do alemão Alexander Zverev, do croata Ivan Dodig, do argentino Maximo Gonzalez, do sul-africano Raven Klaasen, do italiano Simone Bolelli, do polônes Hubert Hurkacz e do compatriota Marcelo Demoliner.

"Foi um ano bastante complicado, em que tive de trocar de parceiro várias vezes. Um ano mentalmente exaustivo. Mas, no final, acabou dando tudo certo. Acho que a paciência, os treinos e a dedicação valeram e pude comemorar o título de Tóquio. Foi muito importante essa vitória para mim, terminar a temporada com um torneio 500. Fiquei realmente bem feliz, ganhamos bons jogos, partidas duras. Então, é continuar acreditando, sabendo que ainda posso fazer grandes resultados", afirma Melo.

O tenista mineiro teve outras chances de conquistar títulos, em quatro finais que disputou ao longo deste ano, mas não conseguiu vencê-las. Foi vice-campeão de torneios de nível ATP 250 em Adelaide, Lyon, Newport e Los Cabos.