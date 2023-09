Melo e Zverev estreiam com vitória de virada no Torneio de Pequim

Jogando juntos mais uma vez, o brasileiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev estrearam com vitória no Torneio de Pequim, nesta quinta-feira, na China. A dupla precisou buscar a virada para superar o salvadorenho Marcelo Arevalo e o croata Nikola Mektic pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 11/9, em 1h13min de confronto.

"Acho que não começamos tão bem e eles iniciaram jogando muito bem. Depois acabamos melhorando o nível e aí, a partir do começo do segundo set, impusemos o nosso jogo e seguimos até o final jogando muito bem, terminando com o match tie-break. Muito feliz com a vitória. Agora, devemos ter uns dois dias de intervalo até a próxima rodada", comentou o tenista brasileiro.

Nas quartas de final, os próximos adversários de Melo e Zverev vão sair do confronto entre o croata Ivan Dodig e o americano Austin Krajicek, que formam a dupla cabeça de chave número 1, e os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz.

Melo faz sua sexta participação em Pequim, sendo a primeira jogando com o amigo Zverev. O mineiro foi campeão em 2018 e vice-campeão em 2019 no torneio, de nível ATP 500. Atual número 40 do mundo nas duplas, Melo vem alternando suas parcerias e, desta vez, voltou a jogar pontualmente com o alemão, seu amigo pessoal dentro e fora do circuito.

Atual número 10 do ranking de simples, Zverev vem embalado, neste momento da temporada, pelo título conquistado no início da semana em Chengdu, também na China. A competição é de nível ATP 250.