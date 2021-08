Melo e Kubov são eliminados nas oitavas de final do Masters 1000 de Toronto

Da Redação

Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot - cabeças de chave número 5 - foram eliminados, nesta quinta-feira, nas oitavas de final do Masters 1000 de Toronto, no Canadá, ao perderem para o russo Aslan Karatsev e o sérvio Dusan Lajovic, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1h18.

Melo e Kubov vão disputar na sequência o Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, com início marcado para domingo, em mais um torneio preparatório para o US Open. O Grand Slam começa no dia 30 deste mês, em Nova York.

"Eles jogaram muito bem, em especial o Karatsev, que não errou uma bola. Tentamos fazer de tudo, trocamos de estratégia, mas não deu. Agora partimos para Cincinnati amanhã (sexta)", afirmou Marcelo.

No primeiro set, a dupla vencedora quebraram op serviço no sétimo game, 4/3, abrindo em seguida 5/3, para depois vencer a série por 6/4. Com mais um 6/4, avançaram no torneio, após conseguirem um break no nono game do segundo set.

No ranking mundial individual de duplas divulgado nesta segunda-feira pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo subiu uma posição e está em 18º lugar, com 5.130 pontos. Kubot aparece na 17ª colocação, também com 5.130.

OUTROS RESULTADOS EM TORONTO - Confira resultados da chave de simples: Stefanos Tsitsipas (GRE) venceu Karen Khachanov (RUS), 6/3 e 6/2; John Isner (EUA) bateu Andrey Rublev (RUS), 7/5 e 7/6(7/5); Casper Ruud (NOR) eliminou Dusan Lajovic (SER), 6/4 e 6/3; Roberto Bautista (ESP) passou por Diego Schwartzman (ARG), 6/3, 3/6 e 7/5; Reilly Opelka (EUA) ganhou de Lloyd Harris (AFS), 4/6 e 7/6(8/6) 7/6(7/4).