Melhores técnicos de futebol do Brasil em 2022

A temporada de futebol 2023 está prestes a começar! Para entrar no clima da bola, hoje iremos listar os melhores técnicos do Brasil em 2022, considerando todos os resultados da temporada, de acordo com o peso de cada competição.

Qual é o papel de um técnico de futebol?

O técnico de futebol é uma das peças-chave para o sucesso de um time. Ele conduz a equipe, cria estratégias, desenvolve atletas e é o responsável por boa parte das ações determinantes em cada partida.

Além disso, o técnico e/ou treinador é o principal porta-voz do time, ele direciona as negociações, substituições, convocações, e ainda auxilia no treinamento físico e na liderança dos processos interpessoais de cada equipe.

E quem foram os melhores técnicos do Brasil em 2022?

Dorival Júnior (Flamengo)

Após um início de ano conturbado com Paulo Sousa sob o comando do Flamengo, o clube resolveu trazer o experiente Dorival Júnior para “salvar” a temporada.

O resultado saiu melhor que o esperado, Dorival Júnior, que é um dos melhores técnicos do Brasil, otimizou o sistema defensivo da equipe e fez com que o ataque deslanchasse com Pedro e Gabriel Barbosa.

Pelo Flamengo, neste ano, Dorival conquistou a Copa Libertadores da América de maneira invicta e logo em seguida venceu a Copa do Brasil, além de terminar o Brasileirão no G6 com 62 pontos.

Abel Ferreira

Desde 2020 no Palmeiras, a dinastia de Abel Ferreira terá a sua continuidade no ano de 2023. O português, que é considerado um dos melhores técnicos da atualidade manteve a sua regularidade e conquistou mais títulos para o Verdão na última temporada.

As estratégias e a capacidade de liderança do lusitano são seus maiores diferenciais, além de seus resultados. Abel demonstrou que consegue montar uma equipe forte em qualquer sistema de disputa.

Campeão do Paulista, da Recopa Sul-Americana e do Brasileiro em 2022, Abel se tornou o primeiro treinador deste século a levantar três troféus na mesma temporada para o Palmeiras.

Juan Pablo Vojvoda

Em uma das maiores reviravoltas do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza que terminou o primeiro turno na zona de rebaixamento, conseguiu terminar o campeonato no G8, garantindo uma vaga na Libertadores graças a Vojvoda.

Após a reformulação do time e diversas mudanças no esquema tático, Juan Pablo ganhou reconhecimento nacional, caiu nas graças da torcida a e vai continuar no Fortaleza neste 2023.

Cabe lembrar que além da vaga na Libertadores, na última temporada, o treinador venceu a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense para o Leão. Tornando-se um dos maiores técnicos da história do time.

Fernando Diniz

Considerado como um dos melhores técnicos da nova geração, Fernando Diniz terminou o ano de 2022 em alta com um dos melhores aproveitamentos e regularidade na Série A com o Fluminense.

Apesar de ainda não ter ganhado nenhum título expressivo em sua carreira como técnico, Diniz chamou a atenção pela sua maneira de impor o seu estilo de jogo, sempre prezando pela posse de bola.

Em 2022, Fernando levou o Fluminense para o 3º lugar do Brasileirão, com 64,7% de aproveitamento, garantindo vaga na Copa Libertadores da América e chegou até a semifinal da Copa do Brasil, demonstrando a sua filosofia de jogo em campo.





Vitor Pereira

Vitor Pereira é mais um lusitano que chegou ao País para fazer parte do futebol brasileiro. Em sua curta passagem pelo Corinthians, o técnico conseguiu recuperar a confiança de uma equipe até então desacreditada.

Somando as três competições disputadas (Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores) Pereira teve um aproveitamento de 51% chegando até a final da Copa do Brasil e alcançando o 4º lugar no Campeonato Brasileiro.

Mas, após uma saída conturbada do Corinthians, Vítor Pereira assumiu o Flamengo neste ano e poderá provar se o seu lugar no pódio de melhores técnicos do Brasil na atualidade é merecido ou não.