Melhor da final, Courtois revela desrespeito dos ingleses: 'Nunca me acharam bom'

(via Agência Estado)

Erguer o primeiro troféu da Liga dos Campeões e, de quebra, sendo eleito o melhor da decisão contra o Liverpool, serviu para o goleiro Courtois fazer um desabafo dizendo que, enfim, mostrou suas qualidades para os duros torcedores ingleses, que jamais reconheceram suas qualidades.

continua após publicidade .

Antes da transferência para o Real Madrid, o belga defendia as cores do Chelsea e saiu bastante criticado em 2018. Ele aproveitou o primeiro título da Liga dos Campeões para dizer que "está do lado certo" e fez um longo desabafo.

"Lá, na Inglaterra, eu não tenho respeito suficiente. Então, eu mostrei hoje. Eu queria colocar um pouco de respeito no meu nome lá", afirmou Courtois, que fechou o gol no Stade de France, realizando pelo menos quatro grandes defesas e parando o ataque do Liverpool.

continua após publicidade .

"Vi pessoas no Twitter dizendo que vou me humilhar hoje à noite por dizer que estou do lado certo da história. Bem, estou esperando", seguiu. E não escondeu o gosto a mais pelo feito na vitória por 1 a 0 contra um clube da Inglaterra.

"Hoje eu precisava vencer essa final, pela minha carreira e por todo o meu trabalho. Colocar respeito no meu nome porque acho que não tenho respeito o suficiente, especialmente da Inglaterra. Eu vi muitas críticas mesmo depois de uma grande temporada, dizendo que eu não era bom o suficiente, então..."

O goleiro ainda festejou ganhar uma Liga dos Campeões "antes de morrer". "Parei uma grande chance do Mané, parei uma do Salah... Hoje ninguém ia tirar a minha vontade de ganhar a Champions. Antes de morrer, ganhei uma."