Melhor campanha da NBA, Suns derrotam Clippers e engatam seis vitórias seguidas

Da Redação

O Phoenix Suns venceu o Los Angeles Clippers por 103 a 96, em Phoenix, pela rodada de terça-feira da temporada regular da NBA, e chegou à marca de seis vitórias consecutivas. Devin Booker (26 pontos e três roubos de bola), Chris Paul (17 pontos e 14 assistências), Mikal Bridges (19 pontos e nove rebotes) e Deandre Ayton (12 pontos e 12 rebotes) apresentaram bons números para os mandantes.

continua após publicidade .

"Nós entramos ligamos. Não quero fazer parecer que é um botão liga/desliga como se não estivéssemos tentando fazer isso o resto do jogo, mas já estivemos nessas situações (de permitir a reação do adversário) e entendemos o quanto essas pequenas jogadas importam", afirmou Booker em entrevista logo após a partida.

Já pelo lado dos Clippers, os destaques foram Marcus Morris Sr. (23 pontos e 3 de 6 nas bolas de três), Nicolas Batum (18 pontos e sete rebotes) e Ivica Zubac (12 pontos e 13 rebotes). O time de Los Angeles até conseguiu pontuar mais no perímetro (10 de 35 contra 8 de 25), mas o domínio dos Suns no garrafão fez a diferença, com a equipe do Arizona vencendo as batalhas dos rebotes (52 a 46) e dos pontos na área pintada (58 a 42).

continua após publicidade .

O resultado positivo deixou os Suns, com 47 vitórias em 57 partidas, com 5,5 jogos de vantagem para o Golden State Warriors (42-16) na briga pela liderança da Conferência Oeste e de toda a NBA, enquanto que os Clippers seguem na oitava colocação da mesma conferência, 2,5 jogos abaixo do sexto colocado Denver Nuggets - último classificado direto para os playoffs.

Na Flórida, o Dallas Mavericks derrotou o Miami Heat por 107 a 99, na FTX Arena, em Miami. Com o triunfo, a partida representa a quinta vitória em seis jogos e a primeira depois de trocar Kristaps Porzingis com o Washington Wizards. Por conta da troca, o duelo também representou a estreia de Davis Bertrans e Spencer Dinwiddie na equipe do técnico Jason Kidd.

Para a vitória, o astro Luka Doncic anotou seu segundo "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) seguido. O esloveno teve 21 pontos e 10 rebotes, além de seis assistências e um toco. O armador Jalen Brunson anotou 19 pontos, seis assistências e dois roubos de bola. Já o alemão Maxi Kleber teve os mesmos 19 pontos, mas com seis rebotes e cinco tocos.

continua após publicidade .

Pelos mandantes, a dupla de All-Stars Jimmy Butler e Bam Adebayo anotou um "double-double" cada. Enquanto o ala teve 29 pontos e 10 rebotes, além de três assistências, o pivô marcou 21 pontos e 12 rebotes, juntamente com dois tocos. Além deles, Kyle Lowry teve 13 pontos, quatro rebotes, quatro assistências e um roubo de bola.

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Atlanta Hawks 124 x 116 Cleveland Cavaliers

continua após publicidade .

Miami Heat 99 x 107 Dallas Mavericks

Philadelphia 76ers 87 x 135 Boston Celtics

continua após publicidade .

Milwaukee Bucks 128 x 119 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 126 x 120 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans 109 x 121 Memphis Grizzlies

continua após publicidade .

Phoenix Suns 103 x 96 Los Angeles Clippers

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic x Atlanta Hawks

continua após publicidade .

Boston Celtics x Detroit Pistons

Indiana Pacers x Washington Wizards

continua após publicidade .

New York Knicks x Brooklyn Nets

Chicago Bulls x Sacramento Kings

Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves x Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs

Phoenix Suns x Houston Rockets

Golden State Warriors x Denver Nuggets

Los Angeles Lakers x Utah Jazz