Meio-campista Renan Mota deixa a Ponte Preta e acerta com o Vila Nova

Continua após publicidade

A Ponte Preta sofreu mais uma baixa em seu elenco desde o início do Campeonato Brasileiro da Série B. Pouco aproveitado, o meio-campista Renan Mota acertou sua transferência para o Vila Nova.

Em suas redes sociais, o vice-presidente de futebol do Vila Nova, Leandro Bittar, anunciou a chegada de Renan Mota. O contrato do meia com o clube goiano vai até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B.

Anunciado pela Ponte Preta em fevereiro depois de duas temporadas no Japão, Renan Mota atuou em nove jogos, sendo três como titular. O meia de 29 anos tem passagens ainda por Santos, Figueirense e Guarani, entre outros.

Antes de Renan Mota, a Ponte Preta havia anunciado as saídas do lateral-direito Apodi, do zagueiro Luizão, do volante Barreto e do atacante Bruno Michel.

Existe a possibilidade de outros jogadores deixarem o clube com a chegada do técnico Gilson Kleina, assim como a diretoria trabalha para reforçar o elenco.