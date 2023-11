Meia Elias admite alívio fora da zona de rebaixamento, mas garante cautela na Ponte Preta

Depois de 11 jogos sem vencer, a Ponte Preta conquistou no sábado três pontos num duelo direto contra o Tombense, por 1 a 0, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time campineiro deixou a zona do rebaixamento da competição faltando duas rodadas para o fim. Autor do gol, o meia Elvis comemorou o alívio, mas prega cautela em relação à risco de queda.

O fim do jejum pontepretano veio no momento certo. Com a vitória sobre os mineiros, o time saltou da 18ª colocação para a 15ª, com 38 pontos. A Chapecoense, primeiro time da zona de rebaixamento, soma 36. A posição na tabela traz uma sensação de tranquilidade para a Ponte, que agora depende só de si para se manter na Série B, em 2024.

"Primeiramente, o sentimento é de alívio. A gente estava procurando bastante essa vitória. Infelizmente, a gente estava tendo essa caminhada negativa, mas graças a Deus, no sábado, a gente conseguiu reverter esse quadro e eu tenho certeza que a gente vai finalizar o campeonato muito bem e conseguir manter a Ponte Preta no lugar que ela começou, que é a Série B", disse o meia.

Com o clima mais leve, a referência técnica da Ponte quer a retomada de confiança da equipe e rebate as críticas que o elenco vinha sofrendo.

"A gente tem que ter calma, tem que falar pouco e trabalhar bastante. Quando você também está muito bem, você não é o melhor time, não é o melhor jogador, mas quando você está mal, você também não é tudo isso de ruim que as pessoas falam. Então, a gente tem que manter sempre naquela linha do equilíbrio e trabalhar bastante para poder recuperar, poder reconquistar os resultados. A partir daí, a confiança vai voltando e a gente vai conseguir terminar o campeonato muito bem", explicou.

Faltando dois jogos para o fim, a Ponte enfrenta agora o Juventude, que briga pelo acesso, no sábado, no estádio Alfredo Jaconi, às 17h, em Caxias do Sul (RS). Caso vença o duelo contra os gaúchos, somados a eventuais tropeços de Chapecoense e Sampaio Corrêa, o time crava a permanência na competição. Já na última rodada, o time de Campinas receberá o CRB, em casa, no estádio Moisés Lucarelli.