Medvedev vence Tsitsipas e defende título do ATP 500 de Viena diante de Sinner

Daniil Medvedev garantiu um lugar na decisão do ATP 500 de Viena ao superar, neste sábado, o grego Stefano Tsitsipas por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8 a 6) em um confronto que durou 1 hora em 45 minutos. Na decisão, ele vai encarar o italiano Jannick Sinner, que derrotou Andrey Rublev na outra semifinal.

Primeiro cabeça de chave do torneio, o número três do mundo vai ter a chance de defender o título da competição, confirmando o seu bom momento na carreira. Medvedev alcançou a sua nona final na temporada e vai em busca do seu sexto título

No confronto diante do rival grego, Medvedev não deu chances ao oponente. Com um jogo consistente no primeiro set, ele apostou na variação de seus golpes e também na força do saque para definir a primeira parcial por 6/4.

No segundo set a disputa ficou bastante equilibrada. Tsitsipas imprimiu um ritmo mais forte em busca do empate no duelo e o jogo foi para o tiebreak, quando Medvedev teve mais frieza para garantir a vitória e carimbar o passaporte para a decisão.

Na outra semifinal, Sinner precisou de 1 hora e 52 minutos para bater Andrey Rublev por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5). Diante de Medvedev, ele vai tentar o seu quarto troféu no ano. A decisão acontece neste domingo. O confronto particular entre os dois finalistas é favorável a Daniil Medvedev. Em sete duelos, ele levou a melhor em seis oportunidades.

Já o ATP 500 da Basiléia definiu neste sábado seus dois finalistas. O polonês Hubert Hurkacz venceu o francês Ugo Humbert por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (7/5) em 2 horas e 40 minutos de partida. Na outra semifinal, o canadense Felix Auger-Aliassime venceu o Holger Rune por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 e 6/2.