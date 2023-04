Medvedev vence Sinner pela sexta vez e é campeão do Masters 1000 de Miami

(via Agência Estado)

Daniil Medvedev conquistou o seu 19º título da carreira ao derrotar o italiano Jannik Sinner por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3, confirmando assim a superioridade diante do rival deste domingo. O russo se tornou campeão do Masters 1000 de Miami pela primeira vez na carreira.

Eles se enfrentaram pela sexta vez, todas vencidas pelo russo, que conquistou o seu quarto torneio na temporada. Antes, ele venceu em Roterdã, Doha e Dubai.

Medvedev tem 29 vitórias e apenas três derrotas na temporada, garantindo a liderança do ATP Race, o tenista que mais pontuou em 2023, totalizando, até agora, 3.030 pontos.

O russo, inclusive, é o primeiro tenista desde Djokovic, em 2020, a chegar em duas finais consecutivas de Masters 1000. Medvedev perdeu para Alcaraz na decisão de Indian Wells.

O primeiro set do Masters 1000 de Miami foi acirrado, com os atletas brigando ponto a ponto. Favorito, Medvedev chegou a fechar o primeiro game sem sofrer pontos do adversário, que se recuperou e conseguiu a primeira quebra da partida.

No entanto, os 26 erros não forçados jogaram contra o italiano, que viu Medvedev confirmar a quebra logo na sequência e assumiu a dianteira da partida. O jogo chegou a ficar empatado por 5 a 5, mas o russo se aproveitou das falhas do rival para fechar o primeiro set em 7/5.

No segundo set, Medvedev foi mais firme no saque, acertou bons Aces e conseguiu abrir 2 a 0. Sinner tentou emparelhar a partida, chegou a diminuir, mas voltou a falhar e viu o russo disparar ao fazer 4 a 1.

Sinner ainda tentou reagir, chegou a diminuir para 5 a 3, mas Medvedev conseguiu confirmar o título em seu primeiro match point.