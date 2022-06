Medvedev perde a decisão em Halle para Hurkacz; Berretini é campeão em Londres

(via Agência Estado)

O polonês Hubert Hurkacz acabou com o sonho de o russo Daniil Medvedev conquistar seu segundo título seguido em quadras de grama ao levar a melhor sobre o número 1 do mundo na decisão do ATP 500 de Halle. Com saque forte e consistência o tempo todo, ergueu o troféu com 6/1 e 6/4 em somente 64 minutos. Já Matteo Berrettini confirmou o favoritismo e se sagrou campeão no ATP de Londres.

continua após publicidade .

Medvedev começou muito mal a decisão e viu o polonês abrir logo 5 a 0, com duas quebras no serviço. O número 1 do mundo salvou o pneu, mas o rival fechou a parcial em somente 28 minutos, aproveitando o primeiro set point. O saque forte incomodava. Foram cinco aces na parcial.

Precisando reagir, Medvedev mais uma vez perdeu o saque, logo na primeira parcial do segundo set. Hurkacz teve três breakpoints e aproveitou a terceira chance. Com pontos diretos, abriu 2 a 0 no serviço. Mantendo a vantagem, o polonês abriu 5 a 3 na partida.

continua após publicidade .

Medvedev precisava confirmar seu serviço para se manter com chances em Halle. Salvou um match point e conseguiu confirmar, diminuindo para 5 a 4. Agora, precisava quebrar o forte saque de Hurkacz. Não conseguiu e a festa foi do polonês, fechando em seu segundo match point, com somente 1h04 de disputa.

Se o russo não confirmou seu favoritismo na Alemanha, o italiano Matteo Berrettini festejou a conquista no ATP de Londres, evitando a zebra na final contra o croata Filip Krajinovic, ao vencer por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/4 após 1h34.

Berretini levou um susto quando teve o saque quebrado no quinto game do primeiro set. Krajinovic sacou para abrir 4 a 2, mas o italiano devolveu a quebra. Aproveitaria novo breakpoint para abrir 6 a 5 e sacou para fechar a parcial em 7/5.

No segundo set, quem quebrou no quinto game foi Berrettini. Depois, bastou trocar pontos para chegar ao 6/4 e levar o troféu. A decisão foi fechada no primeiro match point.