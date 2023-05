Medvedev e Tsitsipas sofrem, mas avançam às oitavas de final em Madri

(via Agência Estado)

O dia não foi dos mais fáceis para os líderes do ranking do ATP. O russo Daniil Medvedev não teve vida fácil contra o compatriota Alexander Shevchenko, mas avançou para as oitavas de final do Masters 1000 de Madri. O mesmo aconteceu com o grego Stéfanos Tsitsipas, que sofreu para passar pelo argentino Sebastián Báez.

A segunda-feira começou com expectativa de classificações tranquilas dos favoritos ao título, mas não foi o que aconteceu. Medvedev encontrou muita dificuldade contra Shevchenko, mas venceu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6. 6/1 e 7/5, em 2h43 de partida.

Quarto colocado do ranking do ATP, Medvedev conheceu a sua 300ª vitória na carreira, sendo a 33ª só neste ano. Na próxima fase, enfrentará outro compatriota, Aslan Karatsev, que venceu o australiano Alex de Minaur por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 6/4.

"É sempre assim. Ele (Shevchenko) ainda é jovem, então tem muito tempo para subir. Já treinei com ele antes, sei que ele pode jogar muito bem, então quanto mais consistente ele for e quanto mais partidas ele jogar assim, talvez na próxima vez ele vença. Estou muito feliz por hoje ter conseguido vencê-lo", disse Medvedev.

Quem também não teve vida fácil foi Tsitsipas. Assim como foi na estreia, o número 5 do mundo precisou mostrar todo o seu potencial para eliminar Baez (31) por 7/5, 3/6 e 6/3, em 2h12.

Tsitsipas já sabe quem enfrentará nas quartas de final. Ele pegará o espanhol Bernabe Zapata (42), que venceu o russo Roman Safiullin por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 6/3.

Décimo do ranking da ATP, o americano Taylor Fritz cravou dez aces e passou com facilidade pelo chileno Cristian Garín por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/6. Já Frances Tiafoe (11 do mundo) não teve a mesma sorte de seu compatriota e perdeu para o argentino Pedro Cachín por 6/1 e 7/6.

Destaque também para Cameron Norrie, que fez um duelo equilibrado com o chinês Zhang, mas acabou perdendo por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 6/7 e 6/7.