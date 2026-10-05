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Medvedev é eliminado após acertar bolada em fã, Djokovic faz final em Pequim e volta ao Top 10

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Novak Djokovic garantiu um lugar na final do ATP 500 de Pequim, nesta segunda-feira, de uma forma inusitada. Com a vantagem de 1 set a 0 e com o saque na mão para definir a segunda parcial, ele viu o russo Daniil Medvedev ser desclassificado da partida por atingir (sem intenção) um torcedor com uma bolada. A participação na decisão rendeu ao multicampeão ainda uma volta ao Top 10 do ranking da ATP.

A atitude do número 5 do mundo foi um descontrole emocional por estar perdendo o jogo para o rival sérvio. A arbitragem não tolerou o destempero, encarou a episódio como conduta antidesportiva, e eliminou o tenista.

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Hexacampeão de Pequim, Djokovic voltou a disputar o torneio chinês depois de 11 anos. Atual número 11 do mundo, o sérvio garantiu os pontos necessários para ultrapassar o francês Arthur Fils na atualização do ranking da próxima segunda-feira.

A passagem para decidir o ATP de Pequim traz uma marca importante. Djoko ampliou para 33 a sequência de vitórias no torneio, um recorde do Circuito Mundial de tenis, ao definir o duelo em 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 5/3, em 2h29 de confronto.

Em busca do hepta, o competidor de 39 anos vai para a sua 146ª final na carreira e se iguala a Ivan Lendl como o terceiro maior finalista da história da ATP, atrás apenas de Jimmy Connors (164) e Roger Federer (157). No ATP 500, ele é o recordista de decisões (18).

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Mais cedo, pela outra semi, Alex de Minaur garantiu o seu lugar na final ao contar com a desistência do polonês Hubert Hurkacz no segundo set, quando o placar indicava uma vantagem de 6/4 e 3/2 para o tenista australiano.

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