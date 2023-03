Medvedev bate americano, é tietado pelo ator Jamie Foxx e fará semifinal russa em Miami

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Daniil Medvedev entrou em quadra nesta quinta-feira como "rival" no Masters 1000 de Miami. Pela frente, tinha o americano Christopher Eubanks, com toda a torcida a seu favor, inclusive do ator Jamie Foxx, ilustre estrela nas arquibancadas. Mesmo sem "apoio", o russo confirmou a grande fase ao avançar à semifinal com vitória por 6/3 e 7/5. Por vaga à quinta final seguida, o número 5 do mundo terá pela frente o compatriota Karen Khachanov, que passou fácil pela argentino Francisco Cerúndolo.

continua após publicidade .

Tenista com mais vitórias no ano - chegou a 27, com apenas três derrotas, sendo 22 nas últimas 23 aparições - Medvedev foi beneficiado pela chuva no começo do jogo. Ele perdia por 3 a 2 quando a partida acabou interrompida por 30 minutos. Na volta, emplacou quatro pontos seguidos para fechar a parcial.

No segundo set, chegou a abrir 4 a 2, com uma quebra, mas permitiu a reação do americano, que buscou o empate. Com 6 a 5, o russo pressionou o serviço de Eubanks, abriu 40 a 15, e fechou com quebra, no terceiro match point, avançando após somente 1h29 de jogo.

continua após publicidade .

"Foi difícil, pois sabia que ele buscaria golpes rápidos, enquanto eu tentaria as trocas longas, que não é o que ele gosta", afirmou Medvedev. "O Eubanks estava melhor no início do jogo e depois consegui dar a volta por cima e o pressionei bastante."

Depois de não conseguir ajudar Eubanks a frear o bom momento de Medvedev, o astro do cinema Jamie Foxx se rendeu ao talento do russo, ex-número 1 do mundo e que busca seu quarto título de Masters 1000, ao tietar o tenista após a partida. O ator cumprimentou o russo, bateram papo e ainda tiraram fotos juntos.

Sem tempo para descansar, Medvedev já volta à quadra nesta sexta-feira, para a semifinal contra Karen Khachanov, seu parceiro de duplas de muitos torneios. O compatriota foi arrasador no duelo das quartas de final, despachando Cerúndolo em 1h16, com 6/3 e 6/2. Será o quinto encontro entre eles em simples, com vantagem do 5º do mundo por 3 a 1.