Medvedev arrasa Rublev pelo torneio de Dubai e conquista o 3º título consecutivo

O tenista russo Daniil Medvedev passeou na final do ATP 500 de Dubai, neste domingo, e venceu com tranquilidade o seu compatriota Andrey Rublev por 2 sets a 0. O triunfo veio com um duplo 6/2 em confronto que durou pouco mais de uma hora. O resultado comprova o bom momento do número sete do ranking, que levantou seu terceiro troféu em um espaço de três semanas.

Na campanha do título, ele mostrou a boa forma ao despachar Novak Djokovic pelas semifinais do torneio e se garantir na decisão. Esta foi a sua 14ª vitória consecutiva. O russo vem se mostrando muito à vontade e continua aumentando seu currículo. Já são 18 títulos acumulados. O triunfo garante ainda uma subida no ranking mundial e deve garantir o sexto lugar na atualização da lista.

O russo agora terá pela frente os Masters 1000 de Indian Wells e Miami a fim de manter o embalo neste início de temporada tão promissor. Em grande forma física, ele espera melhorar ainda mais sua condição técnica para encostar nos líderes do ranking.

No confronto, Medvedev somou duas quebras de serviço em cada set e não enfrentou um único break point. Tamanha superioridade desmontou Andrey Rublev, que não conseguiu se encontrar em quadra.

Apostando na força de seu saque e também na variação de golpes, Medvedev demonstrou consistência durante toda a partida. Sem conseguir emplacar nenhuma quebra de serviço do rival, Rublev apenas assistiu seu compatriota administrar a larga vantagem na parcial decisiva e garantir mais um título.