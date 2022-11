Medina vence francês e encara João Chumbinho na semi do Challenger de Saquarema

(via Agência Estado)

A etapa de Saquarema do Challenger Series, disputa classificatória para o Circuito Mundial de Surfe, terá um representante brasileiro na final. Isso porque Gabriel Medina passou pelas quartas de final ao vencer o francês Maxime Huscenot na manhã desta segunda-feira e terá como adversário na semi o compatriota João Chianca, o Chumbinho, que superou o australiano Kalani Ball.

Medina abriu sua bateria com um aéreo bem executado e saiu na frente como uma nota 5,00. Assim como o adversário, sofreu com a falta de ondas boas na sequência, mas conseguiu uma nota 5,40 para fecha com 10,40 e contra 7,77 de Huscenot, na soma de 5,50 e 2,27. Já Chumbinho teve uma disputa mais acirrada com Ball e venceu por 13,80 a 13,77. Na disputa feminina, a brasileira Summer Macedo caiu nas quartas de final, derrotada pela japonesa Amuro Tsuzuki, que somou 13.64. Summer fez apenas 5.90.

A etapa brasileira é a penúltima desta edição do Challenger, que será encerrada em Haleiwa, no Havaí, entre os dias 26 de novembro e 7 de dezembro. Os dez melhores colocados garantem acesso ao circuito principal do ano que vem. Medina já está no top 34 da elite, portanto não está preocupado com a classificação.

O tricampeão mundial decidiu competir em Saquarema para retomar o ritmo, já que sofreu uma lesão no joelho em junho, justamente na cidade fluminense, pelo Circuito Mundial, e estava sem competir desde então. Para João Chumbinho, a situação é diferente, pois ele depende de bons resultados no Challenger para tentar uma vaga na elite. Ao avançar para a semi, colocou-se em sexto lugar.