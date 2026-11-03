Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Medina quebra jejum, vence etapa em Cloud 9, nas Filipinas, e ocupa vice-liderança da WSL

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O brasileiro Gabriel Medina voltou a ocupar o posto mais alto do pódio na madrugada desta terça-feira. Sem vencer na elite do surfe desde abril de 2023, ele faturou a etapa de Cloud 9, do Circuito Mundial da WSL, em disputa realizada nas Filipinas.

Na campanha, ele teve de superar o compatriota Yago Doda (líder do ranking) na semifinal e faturou o título com uma vitória sobre o australiano Jack Robinson. O feito selou o fim de 1.285 dias de espera desde que ele triunfou em Margaret River.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O bom resultado teve um efeito imediato na classificação do ranking. Antes quarto colocado, Medina saltou para o segundo posto. Italo Ferreira, o norte-americano Griffin Colapinto, e Miguel Pupo fecham a lista dos cinco melhores da lista.

O caminho para o título, no entanto, foi bastante complicado. Para se garantir na decisão, Medina superou Yago Dora em uma bateria cercada por reviravoltas. No final, ele venceu o compatriota por 15.76 a 13.50 e garantiu um lugar na decisão.

Diante de Jack Robinson, Medina conseguiu emplacar um belo tubo e atingiu a pontuação de 9.43. Com a necessidade de reagir, o australiano surfou para um 8.23 e seguiu na cola do brasileiro. No final, tricampeão mundial garantiu o título com um 16.93 contra 14.50 e assegurou a vitória.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No feminino, o título ficou com a norte-americana Caitlin Simmers. Depois de superar a havaiana Clarissa Moore na semifinal, ela enfrentou a australiana Tyler Wright e garantiu o título da etapa por 10.17 a 7.00.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Medina surfe vence etapa vice-liderança WSL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV