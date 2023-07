Medina e Filipinho avançam às oitavas de final em etapa de Jeffreys Bay

Atual campeão mundial e líder do campeonato, o brasileiro Filipe Toledo estreou com vitória na etapa da África do Sul do Circuito Mundial de surfe, na badalada Jeffreys Bay. Os compatriotas Gabriel Medina, João Chianca e Yago Dora também venceram suas baterias nesta quinta-feira e avançaram às oitavas de final.

Já Italo Ferreira, campeão mundial em 2019 e campeão olímpico em 2021, e Caio Ibelli foram derrotados em suas baterias de estreia e terão que passar pela repescagem. Eles voltarão para o mar na manhã desta sexta-feira, às 7h45 pelo horário local - 2h45 da madrugada, pelo horário de Brasília.

Com risco de perder a liderança do ranking na etapa sul-africana, Filipinho mostrou estar em boas condições físicas nesta quinta, após sofrer dores no joelho durante a etapa do Rio, em Saquarema, há duas semanas. Ele obteve 15,27 no somatório de suas ondas e deixou para trás o japonês Kanoa Igarashi (14,33) e o local Adin Masencamp (9,43).

O adversário de Filipinho nas oitavas ainda não foi definido, assim como acontece com Medina, João Chianca e Yago Dora. O tricampeão mundial anotou 14,00 e superou o australiano Ryan Callinan (12,93) e o local Matthew McGillivary (13,67).

Chianca, mais conhecido como Chumbinho, obteve 11,50 e desbancou os havaianos Barron Mamiya (6,37) e Seth Moniz (10,17). Campeão da etapa do Rio, Yago Dora manteve o embalo e anotou 16,27, superando o australiano Connor O'Leary (13,52) e o havaiano Ian Gentil (10,40).

Também se garantiram nas oitavas de final o americano Griffin Colapinto, vice-líder do campeonato, o australiano Ethan Ewing, o havaiano John John Florence e o australiano Jack Robinson. Caio Ibelli foi batido justamente por Ewing por 11,67 a 9,17 e ainda pelo indiano Rio Waida, que anotou 14,10.

Italo Ferreira foi o segundo melhor da bateria vencida por John John, com 15,27 contra 14,34 do brasileiro.