Medina cai pela 4ª vez nas oitavas do circuito mundial de surfe; Filipinho avança

Tricampeão mundial e um dos nomes fortes do Brasil no circuito mundial de surfe, Gabriel Medina vive uma de suas piores temporadas em 2023. O surfista ainda não conseguiu ir além das oitavas no ano ao novamente cair na fase, nesta segunda-feira, ao ser derrotado pelo australiano Ethan Ewing nas pequenas ondas de Bells Beach, na Austrália. Dos oito brasileiros na disputa, somente Filipe Toledo, o Filipinho, avançou às quartas de final.

Filipinho salvou o dia dos brasileiros em Bells Beach com virada na última onda contra o sul-africano Jordy Smith. Ele perdia faltando tree minutos, quando encaixou um aéreo de 7.17 para avançar com 13.34 a 11.86.

Já Medina não teve o que comemorar mais uma vez. A decepção na abertura do tour pela Austrália repete os resultados frustrantes em Pipeline, Sunset e nos supertubos de Portugal, etapas nas quais o surfista paulista também não conseguiu se garantir entre os oito melhores, o deixando bem distante na briga pelo título. Atualmente, Medina aparece em nono no geral, com 13.280 pontos.

Medina foi o primeiro a pegar uma onda boa nas oitavas de Bells. E largou na frente do australiano com 5.17. Mas não conseguiu encaixar outras boas manobras e rapidamente levou a virada. No fim, acabou se despedindo com 14.33 a 10.10.

Michael Rodrigues até flertou com a vitória diante do favorito Jhon Jhon Florence. O brasileiro vencia até o fim, quando acabou levando a virada do havaiano. O brasileiro largou com 7.00 e teve 6.11 de frente quando o rival encaixou um 8.00 e outra boa onda para deixar o brasileiro a 7.68 pela classificação faltando cinco minutos. Ele não conseguiu e caiu em disputa apertada, por 14.77 a 14.10.

Outro brasileiro que se despediu no complemento das oitavas de final foi Yago Dora, diante do australiano Jackson Baker: 10.86 a 9.07. Dos oito brasileiros em Bells Beach, três já haviam se despedindo antes das oitavas: Ítalo Ferreira, Caio Ibelli e Samuel Pupo. João Chianca caiu nas oitavas.