Medalhista olímpico, skatista Kelvin Hoefler fica fora do pódio nos X-Games

Se o dia do Brasil nos X-Games, principal competição de esportes radicais do planeta, ficou marcado pela entrada de Letícia Bufoni no Guinness World, o livro de recordes, outros brasileiros também foram às pistas neste sábado, em San Diego, nos Estados Unidos.

Kelvin Hoefler, medalhista nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano passado, encerrou o dia na quarta posição no skate street, fora do pódio, portanto. Único paraskatista da competição, Felipe Nunes, por sua vez, brilhou na categoria "Best Tricks", mas acabou na quinta posição.

Na categoria street, Kelvin Hoefler bateu na trave na briga pelo pódio, mas acabou atrás do japonês Yuto Horigome, terceiro colocado, do francês Vincent Milou, segundo, e do ganhador da prova o australiano Shane O'Neill. Carlos Ribeiro, outro brasileiro na disputa, acabou a competição na décima colocação.

Na categoria "Best Tricks", os skatistas tinham 20 minutos disponíveis para acertarem as melhores manobras. O skatista paralímpico Felipe Nunes chegou a ser um grande destaque da prova, mas acabou apenas em quinto, seguido por Kelvin Hoefler.

O pódio da prova foi composto inteiramente por atletas dos Estados Unidos. Jamie Foy levou o ouro. A prata ficou com Nyjah Huston e o bronze, com Dashaw Jordan.

PRÓTESES EXTRAVIADAS

O sábado de competições ainda ficou marcado por uma polêmica trazida à público pela lenda do skate Tony Hawk, 16 vezes medalhista dos X-Games. O skatista americano, que é patrocinador e apoiador de Felipe Nunes, usou as redes sociais para denunciar que o atleta teve suas próteses extraviadas em um voo da KLM, há três semanas, em Copenhague.

Horas depois, Hawk voltou às redes sociais para informar que as próteses haviam sido localizadas e estavam sendo enviadas para a Califórnia. Ao lado do mentor e patrocinador, Felipe Nunes também usou o dia para posar para fotos ao lado da multi campeã paralímpica Oksana Masters.