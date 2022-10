McLaren terá Palou e O'Ward, da Indy, em treinos da F-1 em Austin e Abu Dabi

(via Agência Estado)

O espanhol Alex Palou e o mexicano Pato OWard, pilotos da Fórmula Indy, vão ter a oportunidade de estrear na Fórmula 1 nesta reta final de temporada, que ainda tem quatro GPs antes do encerramento, mas já foi definida com Max Verstappen como campeão. Beneficiados pelo regulamento que exige a presença de dois jovens pilotos em treinos livres, eles irão participar de sessões pela McLaren, equipe pela qual já fizeram testes privados durante o ano passado.

"Alex e Pato impressionaram com seus testes recentes em Barcelona e na Áustria, e estamos entusiasmados em oferecer a eles a experiência no MCL36. É uma grande chance para eles mostrarem suas habilidades no cenário global da Fórmula 1. O foco será ajudar a equipe a se preparar para o fim de semana de corrida e não fazer os melhores tempos", comentou Andreas Seidl, chefe da McLaren.

Campeão da Indy em 2021 e quinto colocado da edição deste ano, Palou, de 25 anos, vai para a pista daqui a uma semana, dia 21 de outubro, quando pilotará o carro de Daniel Ricciardo no primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos, em Austin. "Estou muito animado para fazer minha estreia na Fórmula 1 no fim de semana. É ótimo poder pilotar nos Estados Unidos, na frente de fãs que podem ter me visto correr na Indy", afirmou o espanhol.

Pato OWard, que foi terceiro em 2021 e sétimo na última temporada, fará sua estreia na Fórmula 1 no primeiro treino livre do GP de Abu Dabi, o último do ano, no dia 18 de novembro. "Mal posso esperar para entrar na pista em Abu Dabi. Eu me desenvolvi como piloto e me diverti muito testando o carro do ano passado com a equipe, então será uma ótima experiência pilotar o MCL36", celebrou.

A McLaren é a quinta colocada do Mundial de Construtores da F-1, atrás de Red Bull (1º), Ferrari (2º), Mercedes (3º) e Alpine (4º). O piloto melhor colocado da equipe é o britânico Lando Norris, sétimo na classificação. Outro representante da McLaren, o australiano Daniel Ricciardo está em 12º lugar.