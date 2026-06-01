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McLaren revela pintura especial para celebrar milésimo GP na Fórmula 1 em Mônaco

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 15:45:00 Editado em 01.06.2026, 15:55:03
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A McLaren revelou nesta segunda-feira um design de pintura exclusiva para o seu carro (batizado de "A McLaren nunca desiste") em comemoração pela milésima corrida da equipe na categoria. A marca será alcançada no próximo fim de semana, em Mônaco, exatamente o mesmo palco de sua primeira largada, que aconteceu no ano de 1966.

Para celebrar este número de provas disputadas tão expressivo, a equipe vai apresentar ao público uma pintura especial nas cores laranja papaya e preta apresentando ainda um grande número "1000" nas laterais do MCL40.

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"Em toda a pintura há referências à nossa rica história com detalhes ocultos que reconhecem marcos importantes desde a nossa primeira corrida, vitória e títulos de campeonato até a tríplice coroa e o nosso pit stop recorde mundial", divulgou a escuderia.

A equipe disputou seu primeiro grande prêmio da história justamente em Mônaco, em 1966, sendo guiado pelo seu fundador, o neozelandês Bruce McLaren. A partir daí foi sendo construída uma trajetória de brilho na Fórmula 1. Neste período, vieram 203 vitórias, 561 pódios, dez títulos do mundial de construtores e 13 de pilotos.

Para marcar a ocasião, Lando Norris e Oscar Piastri vão estar na pista com macacões especiais para manter uma linguagem visual com o design que os carros vão apresentar pelas ruas de Monte Carlo na próxima etapa do calendário da mais nobre categoria da F-1.

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Na quinta-feira, a escuderia vai exibir ainda o seu primeiro carro de F-1, o McLaren M2B, seu primeiro modelo, para ficar ao lado do monoposto atual. Após um começo hesitante, a escuderia vem reagindo na competição e ocupa o terceiro lugar no Mundial de Construtores.

A liderança da classificação do Mundial de Construtores deste ano está com a Mercedes, que figura com folga na primeira posição ao contabilizar 219 pontos. A Ferrari vem na segunda colocação com 147 e a McLaren fecha o Top-3 com 106 pontos até aqui.

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FÓRMULA 1 GP de Mônaco McLaren pintura especial
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