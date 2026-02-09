McLaren mantém tradição de pintura campeã e carro para 2026 permanece com tons laranja

O amante de Fórmula 1 conheceu nesta segunda-feira o novo carro da McLaren para 2026. A dois dias do início do primeiro teste oficial da pré-temporada, a equipe manteve a tradição de repetir as cores no ano seguinte a um título - ganhou o Mundial de Pilotos e de Construtores - e optou pela permanência dos tons laranja do mamão papaia.

O modelo MCL40 para 2026 foi apresentado em transmissão ao vivo do Circuito Internacional do Bahrein, com o campeão Lando Norris, seu companheiro Oscar Piastri e o CEO Zak Brown discursando. Quem fez o lançamento do carro foram o diretor de marketing, Lou McEwen e o designer Rob Marshall.

Em 2026, além da cor do carro, os macacões dos pilotos também serão nos tons laranja. Na estreia do carro na temporada, no Shalkedown de Barcelona, há alguns dias, a equipe usou cores cinza e preta.

"Estamos muito felizes em apresentar a pintura do nosso carro de 2026, diretamente do nosso segundo lar, o Bahrein", disse Zak Brown. "O icônico mamão continua no MCL40, mantendo nossa tradição de levar as pinturas vencedoras de campeonatos para a próxima temporada. O desempenho nas pistas também é prioridade no design, principalmente na busca por soluções criativas, e conseguimos equilibrar a direção criativa com as considerações aerodinâmicas para criar este impressionante carro para 2026."

O dirigente ainda agradeceu os parceiros e acionistas da equipe inglesa. "Agradecemos a todos os nossos acionistas e parceiros comprometidos, sem os quais simplesmente não seríamos capazes de competir, aos nossos fãs pelo apoio contínuo e à nossa equipe de pessoas que trabalharam incansavelmente para nos trazer até este ponto na nova e emocionante era da Fórmula 1. Estamos todos ansiosos para ver o carro na pista."

Além da satisfação com o novo modelo, a escuderia de Woking adotou um discurso otimista na manutenção do título. "Nosso objetivo é começar com o pé direito, e temos a melhor combinação de equipe, dupla de pilotos, colaboração com a Mercedes HPP, parceiros e fãs para conseguir isso. Continuaremos focados em criar as condições para o sucesso, enquanto nos aproximamos do nosso maior desafio até hoje. Deve ser uma temporada fantástica para os fãs, e estamos ansiosos para começar", discursou Andrea Stella, o chefe de equipe da McLaren.

Frisou, contudo, que será um ano desafiante. "2026 marca um novo desafio, pois entramos numa nova era de regulamentos da Fórmula 1. Também começamos a temporada como um desafiante independente, enfrentando cinco fabricantes de ponta que querem nos derrotar", ressaltou. "Embora tenhamos a vantagem das lições aprendidas com o nosso sucesso nos últimos anos, todo o grid está recomeçando do zero e nossas conquistas passadas não contam para nada."

A estreia da nova pintura ocorre entre quarta e sexta-feira quando todas as 11 escuderias participarão dos treinos no Bahrein. Antes da estreia da temporada, com GP da Austrália agendado para o dia 1º de março, no Circuito de Albert Park, as equipes ainda poderão fazer um novo teste, entre 18 e 20 também no Bahrein.

"É ótimo estar de volta ao Bahrein para revelar a pintura do carro para esta temporada. O design está fantástico e estou animado para continuar correndo com as cores que fizeram parte do nosso enorme sucesso no ano passado", disse Norris.

"Ganhar o campeonato com a equipe com a qual estou desde o início foi incrível. Entramos neste ano como campeões mundiais e estou animado para ver o que podemos alcançar nesta nova era da Fórmula 1."

Piastri também chega otimista após liderar boa parte da edição passada da Fórmula 1: A nova pintura do nosso MCL40 está excelente, e é ótimo termos mantido o design que nos rendeu o campeonato de 2025. É sempre divertido correr com um carro cor de papaia. Agradecemos a todos na fábrica, aos nossos fãs e aos nossos parceiros pelo apoio", afirmou "Temos um grande desafio pela frente com os novos regulamentos, mas começo este ano com muito otimismo e pronto para encarar esta nova era da Fórmula 1 de frente."