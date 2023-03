McLaren demite diretor técnico e revela projeto para 'voltar ao pelotão de frente'

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apenas duas equipes não somaram pontos na atual temporada da Fórmula 1. Ao lado da AlphaTauri nesta marca negativa, a McLaren resolveu se mexer o demitiu o diretor técnico James Key, em início de "reestruturação técnica" para voltar ao pelotão de frente. Novo chefe, Andrea Stella criou um time com três profissionais para tentar reerguer a escuderia, em decadência na modalidade.

continua após publicidade .

Lando Norris e Oscar Piastri ainda não conseguiram terminar entre os dez melhores no ano. No Bahrein e na Arábia Saudita, o inglês foi somente o 17º, enquanto o australiano abandonou na primeira prova e cruzou em 15º na segunda. Em preparação para o GP da Austrália, dia 2 de abril, a equipe já espera melhorar seu desempenho com os novos profissionais.

Terceira no geral em 2020, a equipe vem em decadência, sendo quarta em 2021 e quinta em 2022. Andrea Stella assumiu a vaga de Andreas Seidl e começa a modificar a estrutura da equipe em parceria com o CEO, Zak Brown. Para o lugar de James Key ele terá o trio Peter Prodromou, liderando toda a função aerodinâmica, David Sanchez, cuidando de conceito e desempenho do carro, e Neil Houldey, como diretor de engenharia e design. Todos se reportarão a Stella.

continua após publicidade .

"Gostaria de agradecer a James por seu trabalho árduo e comprometimento durante seu tempo na McLaren e desejar-lhe boa sorte no futuro", disse Stella. "Olhando para o futuro, estou determinado e totalmente focado em levar a McLaren de volta à frente do pelotão. Desde que assumi a função de chefe de equipe, recebi o mandato de adotar uma abordagem estratégica para garantir que a equipe tenha uma base de longo prazo, para que possamos construí-la ao longo dos anos", justificou as mudanças.

Stella explicou as ambições já para a atual temporada. "Essa nova estrutura fornece clareza e eficácia dentro do departamento técnico da equipe e nos coloca em uma posição forte para maximizar o desempenho, inclusive otimizando as novas atualizações de infraestrutura que teremos em 2023", disse.

"É importante agora garantirmos uma base sólida para a próxima fase de nossa jornada. Está claro para mim há algum tempo que nosso desenvolvimento técnico não se moveu em um ritmo rápido o suficiente para corresponder à nossa ambição de voltar à frente do grid", acrescentou Brown.