McCollum brilha, Pelicans derrotam Spurs em casa e reagem na NBA

O New Orleans Pelicans encerrou em grande estilo uma série de quatro derrotas seguidas na NBA, na noite desta quinta-feira. Sob o comando de um inspirado CJ McCollum, os Pelicans superaram seus desfalques e venceram o San Antonio Spurs por 126 a 117, voltando a brigar pelas primeiras posições da Conferência Oeste.

O time de New Orleans entrou em quadra sem três dos seus principais jogadores: Brandon Ingram, Larry Nance Jr. e Zion Williamson. McCollum, então, tratou de compensar estas ausências. Em sua melhor performance da temporada até agora, ele anotou 40 pontos e esteve perto de um "triple-double", com nove assistências e oito rebotes.

"Nós precisávamos de uma produtividade deste nível por parte dele para compensar a ausência dos demais. E é bonito de assistir seu desempenho em quadra e marcando tantos pontos assim", comentou o técnico dos Pelicans, Willie Green.

McCollum não esteve sozinho na liderança do time. Jonas Valanciunas obteve um "double-double" de 16 pontos e dez rebotes. Trey Murphy III contribuiu com 15 pontos. Pelos Spurs, os destaques foram Jeremy Sochan, autor de 23 pontos, e Tre Jones, com 19.

Com seu 19º triunfo na temporada (12 derrotas), os Pelicans ocupam o terceiro lugar do Oeste, enquanto os Spurs figuram em posição quase diametralmente oposta. Está no 14º e penúltimo posto da tabela, com um das piores campanhas da temporada regular: 10 vitórias e 21 derrotas.

No outro jogo da noite, o Utah Jazz confirmou o favoritismo e superou o Washington Wizards por 120 a 112, em casa. O trio formado por Jordan Clarkson (23 pontos), Lauri Markkanen (21) e o reserva Malik Beasley (25) ofuscou o sólido desempenho individual de Bradley Beal, que anotou 30 pontos para os Wizards.

O Jazz chegou a sua 19ª vitória, na sétima posição da Conferência Oeste, colado na zona de classificação direta aos playoffs. Já a equipe de Washington está em 12º lugar no Leste, com 12 triunfos e 21 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

New Orleans Pelicans 126 x 117 San Antonio Spurs

Utah Jazz 120 x 112 Washington Wizards

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Los Angeles Clippers

Orlando Magic x San Antonio Spurs

New York Knicks x Chicago Bulls

Atlanta Hawks x Detroit Pistons

Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks

Boston Celtics x Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Miami Heat x Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers

Phoenix Suns x Memphis Grizzlies

Sacramento Kings x Washington Wizards

Los Angeles Lakers x Charlotte Hornets