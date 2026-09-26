Mbappé sofre hiperextensão no joelho direito e fica parado de 10 a 12 dias

O atacante francês Kylian Mbappé sofreu de uma "hiperextensão da cápsula posterior do joelho esquerdo", e a previsão é que o jogador fique de 10 a 12 dias afastado dos gramados. O diagnóstico foi divulgado pelo Real Madrid neste sábado em um boletim médico depois de exames realizados no centro de treinamento de Valdebebas, na capital espanhola.

O maior artilheiro da história das Copas do Mundo se lesionou no segundo tempo da partida da Liga das Nações contra a Turquia na sexta-feira justamente na jogada em que marcou o único gol do jogo. Mbappé chutou com o pé direito e lesionou o esquerdo.

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O camisa 10 foi substituído por Doué, e a comissão técnica da França o liberou imediatamente para viajar para a Espanha e realizar exames médicos. O Real Madrid não divulgou previsão para o retorno aos campos, mas a imprensa espanhola diz que a recuperação deve durar de 10 a 12 dias.

A contusão ocorreu no joelho esquerdo, que tirou Mbappé de alguns jogos entre dezembro e março deste ano. Apesar da lesão, Mbappé divulgou nas redes sociais fotos pós-jogo contra a Turquia em que aparece sorridente e relaxado ao lado do turco Arda Güller e do compatriota Camavinga, companheiros de Real Madrid.

O Real vive uma momento conturbado na temporada, e Mbappé é uma das peças-chave para tentar a recuperação. O time é apenas o quarto colocado em LaLiga, seis pontos atrás do líder Barcelona após apenas sete rodadas, e o El Clasico acontece daqui três rodadas, no dia 24 de outubro, no Camp Nou. Mbappé foi o autor de 8 dos 20 gols da equipe na temporada.