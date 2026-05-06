Mbappé se desentende em treino no Real Madrid e pressão por saída cresce
O atacante também passou a ser alvo de uma mobilização de torcedores nas redes sociais que pede sua saída do clube
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Kylian Mbappé enfrenta um período de pressão no Real Madrid, marcado por episódios recentes dentro e fora de campo. Além de um desentendimento durante um treinamento, o atacante também passou a ser alvo de uma mobilização de torcedores nas redes sociais que pede sua saída do clube.
Segundo informações publicadas pelo portal The Athletic, o jogador se envolveu em uma discussão com um integrante da comissão técnica dias antes do confronto contra o Real Betis, em 24 de abril. O episódio ocorreu durante uma atividade em que um membro da equipe marcava impedimentos. Após uma decisão que o desfavoreceu, Mbappé teria reagido de forma irritada, utilizando termos considerados ofensivos.
A situação é descrita como uma troca de palavras mais acalorada e teria repercutido no ambiente interno do clube. Apesar disso, não há, até o momento, indicação de qualquer medida disciplinar contra o atleta.
Fora de campo, o clima também é de insatisfação. Uma petição criada por torcedores do Real Madrid ganhou força nas redes sociais, reunindo milhões de assinaturas e pedindo mudanças no elenco, incluindo a saída do atacante francês.
O cenário de pressão se intensificou após a eliminação para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões da UEFA. Outro episódio recente envolveu o zagueiro Antonio Rüdiger, que também protagonizou um desentendimento interno antes de se retratar com o grupo.
Além disso, Mbappé foi alvo de críticas por uma viagem à Itália durante o período de recuperação de uma lesão, o que aumentou o desgaste com parte do clube.
Na tabela do Campeonato Espanhol, o Real Madrid soma 77 pontos após 34 rodadas e aparece atrás do líder Barcelona. As duas equipes têm confronto marcado para o próximo fim de semana, em um duelo direto na reta final da competição.
Informações: GE
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