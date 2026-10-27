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Mbappé se desculpa com povo chinês após desrespeito a Mao Tsé-tung: 'Comentário imprudente'

Escrito por (via Agência Estado)
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O astro Mbappé se viu envolvido em grande polêmica nos últimos dias com o povo chinês e usou as redes sociais nesta terça-feira para amenizar o cancelamento e a perda da idolatria no país asiático. O jogador do Real Madrid acabou causando enorme descontentamento após ser flagrado em um vídeo no qual mostra desrespeito com Mao Tsé-tung, líder do povo e fundador da República Popular da China.

A polêmica veio por causa de uma montagem humorística feita pelo programa The Bridge, onde Mbappé vê seu rosto colocado no corpo do líder chinês. Ao comentar a imagem, com largo sorriso no rosto, o francês foi infeliz ao defini-lo como "ditador chinês," mesmo aprovando a montagem.

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A declaração caiu como uma bomba na China e Mbappé começou a pagar as consequências, perdendo contratos de publicidade com Dongpeng (empresa de bebidas), Mengniu (gigante dos produtos lácteos) e Milkground (produtora de queijos). Jornais chineses, como o site esportivo Dongqiudi, definiram a resposta do jogador como "ofensas ao povo chinês".

Autoridades do país asiático também reprovaram a atitude do camisa 7 merengue e a TV estatal chinesa suspendeu a transmissão de LaLiga por causa da controversa resposta.

"Durante uma entrevista recente, reagi a uma imagem minha. Meu comentário foi imprudente, e agora compreendo que ele feriu muitas pessoas na China e em comunidades chinesas ao redor do mundo. Peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos pelas minhas palavras", escreveu Mbappé.

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O pedido de desculpas veio em inglês, francês e chinês. "Essa, de forma alguma, foi a minha intenção. Tenho profundo respeito pelo povo chinês e por sua história, e sinto muito, sinceramente", completou.

LALIGA E JAVIER TEBAS SE DESCULPAM

LaLiga tentou desvencilhar a imagem do jogador com a entidade, garantindo se tratar de uma opinião pessoal com a qual não corrobora. A entidade e seu presidente, Javier Tebas, se desculparam com o povo chinês.

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"LaLiga lamenta profundamente a ofensa que os comentários recentes de Kylian Mbappé foram causados entre os torcedores chineses. Esses comentários foram realizados a título pessoal e não representados pela LaLiga", publicou a entidade.

"No âmbito de nossa responsabilidade institucional, pedimos a identificação do nome de LaLiga e de todos os seus clubes. O respeito, a convivência e a união entre pessoas de todas as culturas são valores fundamentais do futebol espanhol", seguiu. "Com base nesses princípios, reafirmamos nosso respeito à China, às suas instituições e ao seu povo, bem como nosso compromisso com os milhões de torcedores que nos acompanham todas as semanas."

Javier Tebas também se pronunciou reprovando a atitude do jogador do Real Madrid. "Quero pedir desculpas pessoalmente aos torcedores chineses pela ofensa causada. Tenho um profundo respeito pela China, por suas instituições e por seu povo, e valorizo a confiança com a qual, ao longo de tantos anos, acompanham nosso futebol. Como presidente da LaLiga, assumo a responsabilidade de trabalhar com nossos clubes e jogadores para reforçar o conhecimento e o respeito às culturas distintas", afirmou.

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O dirigente foi além, tentando acabar com qualquer problema entre os países. "Queremos zelar por essa relação por meio de ações concretas e implementaremos medidas para garantir que situações como esta não voltem a ocorrer".

LaLiga fará um protocolo de conscientização e comunicação em conjunto com os clubes e jogadores.

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