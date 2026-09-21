Mbappé relembra relação com Zidane e exalta novo treinador da França: 'Como um filme'

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, exaltou o novo técnico da equipe nacional, Zinedine Zidane, poucos dias antes da partida diante da Turquia pela Nations League. Os confrontos serão a estreia do ex-jogador no comando da França. O número 10 do Real Madrid falou ao AS sobre o momento da seleção e as expectativas para um ciclo com um novo treinador.

"É uma nova era com um novo treinador . A Liga das Nações está chegando, quatro jogos em que veremos como eles se saem, e será uma experiência nova para todos, porque só tivemos Deschamps. Será uma mudança para nós, mas acho que tudo vai correr muito bem", afirmou.

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Mbappé ainda lembrou que foi Zidane quem o levou pela primeira vez para fazer testes no Real Madrid. Na época, o capitão da seleção francesa tinha 13 a 14 anos e fez testes na base do clube da capital espanhola.

"Ele foi o primeiro a me buscar e me levar ao Real Madrid, ao centro de treinamento. Eu tinha 13 ou 14 anos, há muito tempo. E agora ele é meu técnico na seleção. Parece coisa de filme, mas é de primeira linha", comentou.

Zidane irá estrear no comando da França no dia 25 de setembro, contra a Turquia, pela Nations League. Depois, o técnico terá mais três compromissos pela competição: Bélgica, no dia 28 de setembro e 5 de outubro, e Itália, no dia 2 de outubro. Para Mbappé, o início do trabalho marca uma nova etapa para a seleção, que terá os próximos dois anos voltados à preparação para a Eurocopa.

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"É real; estamos em um novo processo na França, temos dois anos para nos preparar para o Campeonato Europeu, e é nisso que estamos focados agora", finalizou.

ZIDANE ASSUME COMANDO APÓS ELIMINAÇÃO DA FRANÇA NA COPA

Zidane assumiu a seleção francesa em 28 de julho, após a saída de Deschamps depois da queda dos franceses na Copa do Mundo. O novo treinador foi apresentado pela Federação Francesa de Futebol para um contrato de quatro anos, com vínculo até a Copa do Mundo de 2030. Deschamps deixou o cargo depois de 14 anos à frente da equipe, período em que conquistou a Copa do Mundo de 2018 e levou a França ao vice-campeonato em 2022.

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Antes de assumir a seleção, Zidane estava sem trabalhar desde 2021, quando deixou o Real Madrid pela segunda vez. O francês teve duas passagens pelo clube espanhol como treinador, entre 2016 e 2018 e de 2019 a 2021. No período, conquistou três títulos consecutivos da Liga dos Campeões, além de dois Campeonatos Espanhóis e dois Mundiais de Clubes.

O primeiro desafio de Zidane será a Nations League. O treinador já anunciou sua primeira convocação, com 23 jogadores para os quatro jogos de setembro e outubro. A lista manteve Mbappé como capitão e teve algumas novidades, entre elas o zagueiro Jérémy Jacquet, do Liverpool, além de Guillaume Restes, Andy Diouf, Lucas Da Cunha e Esteban Lepaul.