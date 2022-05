Mbappé rejeita proposta do Real Madrid e confirma permanência no PSG

(via Agência Estado)

Kylian Mbappé vai ficar no Paris Saint-Germain. O clube francês oficializou neste sábado a permanência do craque, que era cobiçado pelo Real Madrid. Aos 23 anos, Mbappé assinou extensão do vínculo até 2025 e encerrou a novela que tomou conta do noticiário do futebol europeu nos últimos meses.

continua após publicidade .

"Gostaria de anunciar que optei por renovar meu contrato com o Paris Saint-Germain e, claro, estou muito satisfeito. Estou convencido de que aqui posso continuar crescendo em um clube que oferece tudo o que é necessário para atuar em alto nível. Também estou muito feliz por continuar a jogar na França, o país onde nasci, onde cresci e onde fiz o meu nome", declarou o jogador.

O atacante vinha negociando com os dois clubes nas últimas semanas. E as propostas eram bem semelhantes, segundo afirmou a mãe do jogador, que cuida de sua carreira. O PSG já havia rejeitado uma proposta do Real nas últimas duas janelas de transferência. Mas, desta vez, a decisão cabia somente ao atleta porque seu contrato se encerrava no mês de junho.

continua após publicidade .

Ou seja, o PSG corria o risco de perder o jogador de graça, sem ganhar nada pela transferência. Real e PSG vinham, então, disputando quem pagaria mais luvas ao jogador, seja pela renovação ou pela contratação.

De acordo com a imprensa europeia, o atacante francês teria feito questão de ligar para o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, para informá-lo de sua decisão de permanecer na França para a próxima temporada.

Sensação da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Mbappé foi o principal jogador do PSG nesta temporada europeia, apesar de jogar ao lado de craques como Lionel Messi e Neymar. Ele liderou a equipe de Paris na conquista do Campeonato Francês, mas o time voltou a fracassar na busca pelo título da Liga dos Campeões, o troféu mais cobiçado pelos torcedores.

continua após publicidade .

POLÊMICA

Antes do anúncio oficial do clube francês, a LaLiga, que organiza o Campeonato Espanhol, se manifestou de forma contrária à permanência de Mbappé no PSG. O presidente da liga, Javier Tebas, é um crítico ferrenho da atuação do clube francês quanto às regras do Fair Play Financeiro.

Em nota, a LaLiga detonou a política financeira dos franceses e ameaçou ir à Uefa contra o PSG. "Este tipo de acordo ameaça a sustentabilidade económica do futebol europeu, colocando em risco a médio prazo centenas de milhares de empregos e integridade desportiva, não só das competições europeias, mas também das nossas ligas nacionais."

A permanência de Mbappé no PSG não será a única novidade no clube, que deverá passar por uma reformulação interna com a permanência do astro. Mudanças no comando técnico e administrativo são esperadas para a próxima temporada. O diretor esportivo Leonardo, muito criticado por torcedores, e o técnico Mauricio Pochettino podem deixar o clube de Paris.