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Mbappé rebate crítica por viagem com namorada durante recuperação: 'Interpretação exagerada'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 12:18:00 Editado em 05.05.2026, 12:28:52
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Alvo de críticas por causa de uma viagem à Sardenha com a sua namorada durante a recuperação de uma lesão, o atacante Kylian Mbappé, por meio de seu estafe, emitiu um comunicado para reforçar o seu compromisso em se recuperar para voltar ao time o mais rápido possível.

"Parte das críticas se baseia em uma interpretação exagerada de elementos relacionados a um período de recuperação estritamente supervisionado pelo clube, sem refletir a realidade do comprometimento de Kylian e o trabalho que ele realiza diariamente pela equipe", dizia o comunicado.

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O atacante do Real Madrid e da seleção francesa está afastado dos gramados devido a uma contusão na coxa esquerda, o que coloca em dúvida sua participação no clássico de domingo em Barcelona.

Durante seu período de descanso, Mbappé teria viajado para a Itália com a atriz Ester Expósito no último fim de semana, o que gerou críticas na imprensa espanhola (embora ele tenha sido a autorizado pelo clube a se ausentar).

Torcedores do Real Madrid também questionaram o motivo de o melhor atacante do campeonato estar de "férias" antes do clássico. Existe uma desconfiança dos fãs de que o atleta estaria se poupando para a Copa do Mundo, que começa em cinco semanas.

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De acordo com o jornal Marca, alguns jogadores estariam descontentes com a postura de Mbappé e a relação do francês com alguns jogadores do elenco se distanciou. Ainda segundo a publicação, o atleta retornou a Madri no último domingo, pouco antes do duelo com o Espanyol, e vem treinando à parte visando o confronto com o Barcelona.

O Real Madrid tem pouco a disputar na reta final da temporada. Foi eliminado da Liga dos Campeões e da Copa do Rei, e está praticamente fora da disputa pelo título da La Liga, estando 11 pontos atrás do Barcelona com quatro rodadas restantes. O rival catalão pode garantir o título no domingo.

O Real Madrid ainda não se pronunciou sobre se Mbappé estará apto e disponível para o clássico. A imprensa espanhola afirma que Mbappé foi ao centro de treinamento do Real Madrid em um dia de folga para continuar sua recuperação.

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Futebol Mbappé namorada real madrid viagem
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