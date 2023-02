Mbappé perde pênaltis e se machuca com 20 minutos, mas PSG vence Montpellier

(via Agência Estado)

Sem Neymar, desfalque por lesão muscular, o Paris Saint-Germain venceu o Montpellier por 3 a 1 nesta quarta-feira, em jogo da 21ª rodada do Campeonato Francês e manteve a vantagem na liderança, com 51 pontos contra 46 do vice-líder Olympique de Marselha. A partida foi de muita frustração para Mbappé, que perdeu pênalti duas vezes, após o goleiro se adiantar, e deixou o campo com apenas 20 minutos de primeiro tempo após sentir dores.

Os primeiros minutos de jogo foram de muita intensidade do PSG, que teve um pênalti marcado ao seu favor antes dos dez minutos. Mbappé cobrou e parou em defesa de Lecomte, mas o árbitro mandou voltar, pois o goleiro do Montpellier se adiantou. Na segunda tentativa, o atacante francês foi vencido novamente por Lecomte e chegou a pegar o rebote, mas mandou para fora.

Pouco tempo depois dos pênaltis desperdiçados, Mbappé precisou ser substituído por Ekitiké após reclamar de dores na coxa esquerda. Sem ele, o PSG continuou melhor e chegou a celebrar um gol de Messi aos 31 minutos, mas o VAR revisou o lance e anulou pois constatou impedimento do argentino.

A torcida parisiense teve de esperar o segundo tempo para celebrar um gol. O responsável por balançar a rede foi Fabián Ruiz, que finalizou da marca do pênalti para superar Lecomte. Em seguida, Ekitiké quase marcou, após receber bom passe em profundidade e acertar a trave, mas foi Messi quem fez o segundo, ao receber passe de Fabián Ruiz e colocar no canto esquerdo do goleiro, aos 26.

Bastante acionado, Lecomte continuou fazendo boas defesas e evitou que o PSG começasse a construir uma goleada. O Montpellier chegou a diminuir aos 43, com gol de Nordin, e acendeu a esperanças de buscar o empate nos minutos finais. A equipe de Paris, contudo, contou com Zaire-Emery para fazer o terceiro e fechar o placar.