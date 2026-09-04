Mbappé perde pênalti no fim, e Real Madrid sofre primeira derrota em LaLiga

O Real Madrid conheceu sua primeira derrota no Campeonato Espanhol nesta sexta-feira. Fora de casa, a equipe foi superada pelo Betis por 1 a 0, em partida pela quarta rodada de LaLiga marcada por um final dramático.

Depois de um primeiro tempo equilibrado e sem gols, o Betis encontrou o caminho da vitória aos 36 minutos da etapa final. Courtois fez uma grande defesa na primeira finalização, mas Troy Parrott aproveitou o rebote e colocou os donos da casa em vantagem.

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O Real Madrid reagiu e chegou a balançar as redes com Espí, após cruzamento de Vini Jr.. A comemoração, porém, foi interrompida pela arbitragem, que apontou um impedimento por pequena margem.

A grande oportunidade para evitar a derrota apareceu nos acréscimos. Vini Jr. foi derrubado dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Mbappé assumiu a cobrança, mas parou no goleiro Álvaro Valles, que garantiu a vitória do Betis.

O resultado encerrou o aproveitamento perfeito do Real Madrid, que havia vencido suas três primeiras partidas e marcado dez gols. O time permanece com nove pontos e poderá ser ultrapassado pelo Barcelona no decorrer da rodada.

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O Betis chegou aos nove pontos e subiu para a terceira colocação. As duas equipes agora voltam as atenções para a Champions League. O Real Madrid enfrentará a Inter de Milão, enquanto o clube de Sevilha visitará o Lille.