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Mbappé marca, se machuca e França derrota Turquia na Liga das Nações; Bélgica vence a Itália

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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França e Bélgica começaram com vitória, nesta sexta-feira, na disputa primeira rodada do Grupo 1 da Liga das Nações da Uefa. Os franceses, na estreia de Zidane no comando do selecionado, derrotaram a Turquia, fora de casa, por 1 a 0, gol de Mbappé (saiu machucado), enquanto os belgas foram até Roma e aumentaram a eterna crise italiana, ao marcarem 2 a 0.

As seleções desta chave voltam a jogar na segunda-feira. A Bélgica recebe a França, enquanto a Itália visita a Turquia.

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Apesar de jogar em território turco, a França parecia atuar em Paris, tal a facilidade com que a equipe de Zidane se comportou no primeiro tempo. Com o entrosamento de Olisé, Koné e Rabiot no meio de campo, o time francês tocou bem a bola e foi criando oportunidades. Mas o primeiro ficou para o segundo tempo.

Os turcos vieram melhor para a etapa final, liderados pelo habilidoso Arda Guler. Yuksek só não abriu o placar de cabeça, após cobrança de escanteio, porque Maignan fez uma defesa sensacional.

O lance fez os franceses aumentarem o ritmo. Eles apertaram a saída de bola e Olisé serviu Mbappé na meia esquerda. O camisa 10 mais uma vez foi fatal para abrir o placar, ao nove minutos. O problema é que o craque sentiu dores no joelho esquerdo e acabou substituído por Doué.

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As equipes se revezaram no ataque e fizeram os goleiros realizarem boas defesas, mas o placar não voltou a ser modificado até o final. A França pareceu sentir falta de seu principal jogador.

ITÁLIA PERDE E É VAIADA

No Estádio Olímpico, em Roma, a Itália sentiu o peso de uma crise sem fim. Ausentes das últimas três copas do mundo, os italianos jamais estiveram confortáveis na partida diante de uma experiente e entrosada seleção belga, que só precisou de 20 minutos para abrir o placar. Em bela jogada, Godts abriu o placar.

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A Itália voltou melhor dos vestiários e forçou Lammens a fazer duas grandes defesas nos primeiros minutos. Mas o entusiasmo italiano propiciou espaços para os belgas que aproveitaram para fazer o segundo gol, em uma jogada de destaque, desta vez de Lukébakio, aos 24 minutos.

Apesar da desvantagem no placar, a Itália foi ao ataque e teve de chance de marcar, como com Calafiori, aos 38 minutos, mas a bola insistiu em não entrar na meta belga. O jogo terminou e a torcida italiana vaiou muito o desempenho da seleção.

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Bélgica França Futebol Itália Liga das Nações da Uefa Turquia
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