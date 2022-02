Mbappé marca no fim e garante vitória do PSG sobre o Rennes no Campeonato Francês

Da Redação

A sexta-feira foi de preocupação para os torcedores do Paris Saint-Germain, que foram até o Parque dos Príncipes, em Paris, e viram sua equipe sofrer para vencer o Rennes, por 1 a 0, com gol aos 48 minutos do segundo tempo, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Francês. A vitória não escondeu os problemas apresentados principalmente no setor ofensivo, que precisará ser eficiente na terça-feira no primeiro duelo das oitavas de final da Liga dos Campeões, frente ao Real Madrid, em casa.

Com Neymar nas tribunas, todo agasalhado por causa do frio, o PSG foi muito mal nos primeiros 45 minutos, levando perigo ao gol adversário apenas uma vez com Mbappé, ao acertar a trave. A fraca atuação causou fortes vaias das arquibancadas na ida para o vestiário.

No segundo tempo, a parte tática foi deixada de lado e a responsabilidade ficou para o talento de Messi e Mbappé. Os dois tentaram resolver o problema sozinhos, com o argentino na criação e o francês na definição. Chances surgiram, mas a definição não foi bem feita. O avante da seleção francesa perdeu uma grande chance e na outra foi flagrado em impedimento.

Quando o empate parecia decretado, Mbappé, que não desistiu de deixar sua marca, foi agraciado, aos 48 minutos, em um raro contra-ataque, ao ser lançado com maestria por Messi.

O triunfo deixa o PSG ainda mais na liderança, com 59 pontos, contra 43 do Olympique de Marselha. O Rennes permanece com 37 e poderá perder o quarto lugar, ao final da rodada.