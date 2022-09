Mbappé garante relação de respeito com Neymar no PSG: 'Momentos frios e quentes'

(via Agência Estado)

Mbappé resolveu colocar panos quentes nas recentes desavenças com o companheiro Neymar, a quem andou se estranhando por causa de cobranças de pênaltis no Paris Saint-Germain, onde até se esnobaram em alguns treinos. O atacante francês garantiu que a relação com o brasileiro tem momentos frios e quentes, mas que o respeito sempre prevaleceu e nada prejudicará o time na temporada.

"Estou no sexto ano jogando com Neymar. Sempre tivemos uma relação assim, baseada no respeito, mas às vezes com momentos mais frios e outros mais calorosos. É a natureza do nosso relacionamento que é assim. Mas eu tenho muito respeito por ele", afirmou Mbappé, na coletiva para falar da estreia da Liga dos Campeões, diante da Juventus.

O jogador ainda anunciou que a parceria com Neymar continua boa. "Sempre tivemos um bom relacionamento", garantiu. "Às vezes somos os melhores amigos, outras vezes falamos menos. Mas sei de sua importância dele para o PSG", continuou, garantindo que não há um cobrador de pênaltis oficiais no time e que sempre vão conversar para saber quem deve bater.

E caso exista uma penalidade já na estreia? "Sempre haverá uma conversa, vai depender de como for a partida. Se a partida significa que Neymar tem de chutar, ele vai, se for eu, eu vou. Não há um cobrador número 1 e com esses jogadores você tem que saber dividir o bolo. Não há problema nisso."

Questionado se precisou mudar sua postura após as desavenças, Mbappé cravou que segue o mesmo. "Nada mudou. Eu ainda estou no mesmo papel da temporada passada. Tento ser o mais decisivo e ganhar o maior número de títulos possível", afirmou, falando das ambições do PSG na atual edição da Liga dos Campeões.

"Ganhar a Liga dos Campeões este ano? A verdade é que é uma competição muito dura com equipes que contrataram jogadores de nível mundial, mas vamos lutar com nossas armas", despistou, mostrando foco apenas na Juventus. "Este jogo é importante para um clube como o nosso. Realizamos uma campanha europeia interessante, que nos anima para começar bem em casa. Cabe a nós entregar uma boa primeira amanhã para manter o nosso embalo."