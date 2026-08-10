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Mbappé faz gol de bicicleta na volta das férias em treino do Real que tem presença de reforços

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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De volta ao trabalho no CT de Valdebebas após as férias a que teve direito com o fim da Copa do Mundo, o francês Kylian Mbappé roubou a cena nesta terça-feira no treinamento do Real Madrid, ao assinalar um golaço de bicicleta já na parte final da atividade.

A "pintura" ganhou direito a registro e o atacante publicou o lance em suas redes sociais. Em um campo reduzido, ele se deslocou pelo lado esquerdo e, ao receber um lançamento do goleiro, completou a jogada com uma finalização acrobática estufando a rede em grande estilo.

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Além do camisa 10 e de Tchouaméni, a movimentação contou também com a presença do lateral-esquerdo Marc Cucurella e do defensor Ibrahima Konaté, dois dos reforços que chegaram ao clube durante a janela de transferências.

"Cucurella e Konaté completaram seu primeiro treino como jogadores do Real Madrid, enquanto Mbappé se juntou ao time após disputar a Copa do Mundo. Diomande e Courtois , por sua vez , trabalharam com o grupo após treinarem individualmente nos últimos dias", informou o site oficial do Real Madrid.

Uma das contratações de maior impacto do elenco, Cucurela comentou sobre a expectativa no clube após realizar os trabalhos com seus novos companheiros. "Estou muito feliz. Foi muito tempo esperando, foi longo, mas já estou aqui. Hoje treinei com meus companheiros, conheci toda a equipe e estou ansioso para, pouco a pouco, conhecê-los melhor e que seja um grande ano", afirmou.

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Na entrevista concedida à Real Madrid TV, o defensor falou sobre o contato inicial com José Mourinho, treinador merengue. "Muita confiança e naturalidade. Temos que fazer em campo o que sabemos, sobretudo aproveitar. Acho que todos queremos ganhar e que seja um grande ano. Estar aqui hoje é um privilégio, uma honra e, acima de tudo, uma recompensa por todo esse esforço que tive que fazer durante toda a minha carreira", declarou.

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