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Mbappé faz 3 e Vini Jr. completa a goleada do Real Madrid sobre a Real Sociedad no Espanhol

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Com show de Mbappé, Bellingham e Vini Jr., o Real Madrid goleou a Real Sociedad, por 4 a 1, nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. O que mais impressionou é que o time visitante mostrou qualidades, mas não suportou o enorme talento do trio merengue.

Com o resultado, o Real chegou aos seis pontos, com duas vitórias seguidas, e se juntou a Sevilla e Bétis na liderança do Espanhol. O Barcelona poderá também chegar à mesma pontuação nesta quinta-feira, quando recebe o Athletic Bilbao, no Camp Nou.

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Com forte marcação na saída de bola, toques rápidos e jogadas individuais, o Real Madrid buscou o gol desde o primeiro minuto. Vini Jr. e Mbappé criaram boas oportunidades em cinco minutos, mas a Real Sociedad não se intimidou e respondeu com o goleador Oyarzabal, forçando boa defesa de Courtois.

Apesar de não ter sucesso, o Real não desanimou e seguiu com a organização de jogadas de Bellingham e Valverde e Bernardo Silva. Mbappé e Vini Jr. se mexiam bastante no ataque e o brasileiro teve nova chance, mas parou na boa defesa de Remiro. Tudo isso em 20 minutos.

Apesar de pressionada, a Real Sociedad só cometeu uma falta nos primeiros 30 minutos, demonstrando boa disposição tática. Aos 34, Gómez, no lance mais bonito do jogo, acertou belo sem-pulo, mas a bola passou a esquerda de Courtois.

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O técnico José Mourinho, inquieto ao lado do gramado, cobrou mais velocidade de seus jogadores e ela veio aos 40 minutos, quando Valverde tocou para Mbappé e o francês com um toque se livrou da marcação e bateu na sequência forte e no ângulo direito de Remiro: 1 a 0.

Apesar da desvantagem no placar, a Real Sociedad não perdeu o instinto de contra-atacar. Aos 44 minutos, Sucic pegou uma sobra de bola dentro da área do Real e mostrou tranquilidade e categoria para bater colocado diante de Courtois e empatar a partida.

O empate aumentou a intensidade da partida. A Real Sociedad levou dois cartões amarelos e o Real buscou, sem sucesso, ir para o vestiário em vantagem.

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O Real veio para o segundo tempo com Cucurella na lateral-esquerda e com a mesma 'fome' de gols. Mbappé e Cucurella perderam boas chances. A Real Sociedad seguiu perigosa nos contra-ataques.

Mas o talento do Real Madrid em muitos momentos é insuperável. Aos 15 minutos, Mbappé tabelou com Bellingham e marcou um belo gol, colocando o time merengue em vantagem mais uma vez.

A confiança da Real aumentou, enquanto a Real Sociedad pareceu sentir um pouco a parte física. Bellingham brigou muito pela bola e rolou para Vini Jr. fazer o terceiro aos 23 minutos.

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Com cinco substituições, a Real Sociedad ganhou fôlego e voltou a incomodar Courtois, desta vez com chute forte de Turrientes, aos 31 minutos. O time visitante seguiu tentando, mas não conseguiu segurar a qualidade dos atacantes do Real.

Aos 35 minutos, foi a vez de Vini Jr. colocar Mbappé na cara de Remiro e o francês não desperdiçou a chance de somar mais um hat-trick: 4 a 1.

Com a vitória garantida, Mourinho substituiu Vini e Bellingham. O Real seguiu no ataque, até fez o quinto gol, com Brahim Díaz, mas o lance acabou impugnado pelo VAR.

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