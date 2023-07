Mbappé entra no segundo tempo, marca e PSG supera Le Havre por 2 a 0 em amistoso

O Paris Saint-Germain abriu a nova temporada com vitória apertada em amistoso diante do Le Havre, recém-promovido à elite do Campeonato Francês, por 2 a 0, em seu centro de treinamento. Mbappé fechou o placar após entrar na segunda etapa e atuar por somente 24 minutos. O goleiro Donnarumma teve a casa assaltada e não participou do jogo. Jesus Navas, de volta após empréstimo ao Nottingham Forest, atuou no segundo tempo.

continua após publicidade

Foi a estreia do novo técnico do clube, o espanhol Luis Enrique, que optou por uma escalação com alguns reservas no primeiro tempo ao lado do lateral-direito Hakimi e de quatro dos seis reforços: Lee Kang-In, Ugarte, Asensio e Lucas Hernández. Os outros dois contratados, Cher Ndour e Skiriar, entraram na parte final. Neymar ficou fora por ainda se recuperar fisicamente.

A escalação bastante modificada não surtiu efeito e o empate prevaleceu após os 45 minutos iniciais. Como já estava decidido, Luis Enrique trocaria todo o time no intervalo ou em parte da etapa final e duas das novidades apareceram na abertura do placar.

continua após publicidade

No começo do segundo tempo, Ekikite precisou chutar duas vezes para abrir o marcador. Ele recebeu livre do estreante Ndour e parou em Kinkoue. Mas aproveitou o rebote e anotou o primeiro gol do PSG.

Apenas aos 21 do segundo tempo que Luis Enrique optou pelo astro Mbappé. O jogador que já declarou buscar novos ares e está na mira do Real Madrid mostrou que o faro de artilheiro segue em dia. No último minuto do amistoso, o atacante recebeu aberto na esquerda, tocou para Ndour na entrada da área e correu para receber de volta. Com batida de chapa, colocada, tirou do goleiro e celebrou o gol que definiu o amistoso.

Agora, o PSG embarca para o Japão, onde fará amistosos contra o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, o Cerezo Ozaka e a Inter de Milão entre os dias 22 de julho e 2 de agosto.