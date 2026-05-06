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Mbappé discute em treino e aumenta tensão no Real; petição por saída tem milhões de assinaturas

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 11:35:00 Editado em 06.05.2026, 11:42:57
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O atacante Kyllian Mbappé continua sendo assunto no Real Madrid. A mais nova polêmica que gira em torno do camisa 10 é uma discussão com um integrante da comissão técnica do clube merengue durante um treinamento. Além disso, uma petição criada por torcedores pede a sua saída e o manifesto já conta com três milhões de assinaturas.

Segundo informações do portal The Athletic, o craque discutiu de forma áspera com um membro da comissão técnica no dia 24 de abril, antes do duelo contra o Real Bétis no treino. O motivo do desentendimento foi uma marcação de impedimento.

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O episódio, de acordo com a publicação, teve eco no vestiário e causou a indignação de alguns jogadores pela atitude de Mbappé. Até o momento, nada indica que o jogador possa sofrer algum tipo de punição.

Na terça-feira, o jornal espanhol Marca noticiou que o atleta teve um distanciamento dos companheiros. Mbappé voltou a ser alvo de críticas por causa de uma viagem à Sardenha com a sua namorada durante a recuperação de uma lesão. Diante da repercussão do caso, o estafe do atleta emitiu um comunicado para reforçar o seu compromisso em se recuperar para voltar ao time o mais rápido possível.

O atacante do Real Madrid e da seleção francesa está afastado dos gramados devido a uma contusão na coxa esquerda, o que coloca em dúvida sua participação no clássico de domingo em Barcelona.

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PETIÇÃO DOS TORCEDORES

Os seguidos episódios fora de campo envolvendo o craque francês não caíram bem para os torcedores. Por conta disso, uma petição criada por torcedores do Real Madrid passou a circular nas redes sociais pedindo a sua saída.

"Madridistas façam a sua voz ser ouvida. Se você acredita que mudanças são necessárias, não fique em silêncio. Assine esta petição e defenda o que você acha melhor para o futuro do clube", diz o texto.

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O Real Madrid tem pouco a disputar na reta final da temporada. Foi eliminado da Liga dos Campeões e da Copa do Rei, e está praticamente fora da disputa pelo título da La Liga, estando 11 pontos atrás do Barcelona com quatro rodadas restantes. O rival catalão pode garantir o título no domingo.

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