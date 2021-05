Mbappé decide, PSG bate o Monaco e conquista a Copa da França pela 14ª vez

Continua após publicidade

Sem Neymar, suspenso, o Paris Saint-Germain derrotou o Monaco por 2 a 0 na final da Copa da França nesta quarta-feira e ficou com o título. No State de France, o time parisiense foi superior ao rival, mais eficiente e, se não teve o craque brasileiro, contou com o talento de Mbappé, que deu a assistência para o primeiro gol, anotado por Icardi, e marcou o segundo, definindo o placar em Paris.

O PSG conquistou seu 14º título da Copa da França, o sexto nas últimas sete edições. O Monaco, que não vence o torneio há 30 anos, tem cinco troféus. Além disso, a equipe de Paris desempatou o retrospecto em finais do torneio diante do rival do principado ao vencer pela segunda vez - o outro triunfo na decisão havia sido em 2010. O Monaco levou a melhor em 1985.

Na tentativa de contar com Neymar na final, o PSG entrou com recurso na Federação Francesa de Futebol (FFF, na sigla em francês) e não obteve êxito. Como última alternativa, apelou ao Comitê Olímpico e Esportivo Nacional da França (CNOSF), que deu veredicto contrário nesta quarta-feira, reafirmando as suspensões. O craque brasileiro não fez tanta falta porque Mbappé, novamente, assumiu o protagonismo em mais uma ausência do camisa 10, algo recorrente nessa temporada, e foi decisivo. Di Maria também se destacou. Neymar assistiu ao jogo da arquibancada e depois desceu ao gramado para comemorar o título com os companheiros.

No primeiro tempo, em um duelo equilibrado em Paris, o Monaco cometeu mais erros e isso custou caro. Mbappé, esperto, aproveitou a desatenção do zagueiro Disasi ao sair com a bola na área, roubou a bola e rolou para Icardi. O argentino, substituto de Neymar na partida, tocou para o gol vazio e abriu o placar aos 18 minutos.

Em um confronto tático interessante, o Monaco foi valente, fez de tudo para não perder e tentou o empate de diversas maneiras, mas estava pouco inspirado na criação das jogadas e quase não incomodou o goleiro Navas na etapa inicial. Na volta do intervalo, o técnico Niko Kovac colocou Jovetic e Gelson Martins em campo a fim de deixar a sua equipe mais ofensiva, mas não deu certo.

Sidibé até levou perigo em cruzamento fechado que quase encobriu Navas e bateu no travessão, mas o jogo seguiu morno, e o PSG permaneceu confortável, administrando a pequena, mas preciosa vantagem, com certa tranquilidade até Mbappé reaparecer para ampliar o marcador e sacramentar o triunfo.

Aos 35 minutos, segundos depois de quase marcar um golaço em chute de cobertura que explodiu no travessão, o astro francês recebeu linda enfiada de Di Maria entre os zagueiros e deu um toque perfeito de canhota para vencer o goleiro Majecki e assegurar o triunfo e a taça da Copa da França.