Mbappé chega ao 100º gol pelo Real Madrid e decreta vitória sobre Barcelona no Camp Nou

Em um El Clásico disputado e frenético, o Real Madrid derrotou o Barcelona por 2 a 1, com dois gols de Mbappé, neste domingo no Camp Nou e destruiu a campanha até então perfeita do rival em La Liga. O Barcelona buscava quebrar um recorde de 58 anos que divide justamente com o Real, com nove vitórias nos nove primeiros jogos do campeonato.

O Barcelona continua liderança com 27 pontos, mas viu a aproximação do Real, que agora tem 24 na terceira posição, um atrás do Atlético de Madrid. O time do técnico José Mourinho conseguiu neutralizar o eficiente ataque do Barcelona, que ostentava média superior a quatro gols por jogo, na maior parte do confronto e contou com a estrela de Mbappé, que chegou ao centésimo gol com a camisa do Real.

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O primeiro tempo foi muito disputado e eletrizante, com as duas equipes buscando o gol. Pelo lado direito do ataque do Barcelona, Lamine Yamal e Cucurella travando diversos duelos. Na parte ofensiva, os visitantes atacavam pela direita, especialmente com Arda Güler, e esquerda, com Diomande. Kylian Mbappé aparecia bem tanto pelo meio como caindo pelos lados.

O Real Madrid abriu o placar aos 41 com um gol de Mbappé, que aproveitou um rebote de Gerard Martín após cruzamento da esquerda de Diomande. O atacante francês vinha na corrida, de frente para o gol, e bloqueou o corte do zagueiro do Barcelona. A bola entrou no canto direito de Joan Garcia.

Yamal teve a chance clara para empatar antes do intervalo, mas sozinho na área finalizou para fora. Diomande também desperdiçou uma grande oportunidade de ampliar.

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A intensidade continuou alta na segunda etapa. O Real se desdobrava para bloquear as chegadas do Barcelona diante da área. Aliada à forte marcação, o time de Mourinho saía em rápidos e perigosos contra-ataques.

Aos 16, após cobrança rápida de escanteio, Pedri com um belo passe achou Raphinha livre na área. O artilheiro de La Liga dominou com a perna direita e bateu de esquerda, cruzado, para empatar a partida. O brasileiro, que fazia uma partida discreta até então, chegou ao 13º gol no campeonato.

O goleiro Lunin, que substituiu o titular Courtois, com gripe, foi fundamental para evitar a virada do Barcelona quatro minutos após o gol de empate ao realizar uma defesa magistral após cabeçada de Gerard Martin.

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O Barcelona pressionou o rival em busca da virada. Yamal buscava jogo, mas enfrentava forte marcação e mesmo assim finalizava com perigo. Aos 40, Raphinha deu lugar a Gabriel Jesus, mas quem brilhou foi Mbappé, que apareceu na área para apenas tocar para o gol após grande jogada de Camavinga pela direita. Foi o 100º gol de Mbappé com a camisa do Real.

Na 11ª rodada de La Liga, o Barcelona tenta retomar o caminho das vitórias recebendo o Alavés no sábado, enquanto o Real visita o Racing Santander no domingo.