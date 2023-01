Mazola Júnior não resiste à 3ª derrota no Paulistão e é demitido da Portuguesa

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Durou menos de três meses o trabalho de Mazola Júnior na Portuguesa. Contratado em novembro sob enorme expectativa de fazer bonito no retorno da equipe à elite do Paulistão, o treinador viu o time largar muito mal e acabou não resistindo após a terceira derrota em cinco rodadas e acabou demitido nesta segunda-feira.

continua após publicidade .

A gota d'água foi o revés por 2 a 1 diante do Água Santa, até então um dos piores times do Estadual. Diante de um oponente sem vitórias e na zona de rebaixamento, a diretoria tratava como obrigação trazer os três pontos de Diadema, o que não ocorreu e a situação do comandante ficou insustentável.

"A Portuguesa anuncia o desligamento do treinador Mazola Júnior do comando do futebol profissional. O auxiliar técnico André Dias e o preparador físico Ronny Silva também deixam o clube. Agradecemos pelos serviços prestados e desejamos sucesso em suas carreiras", oficializou a Portuguesa.

continua após publicidade .

Com somente quatro pontos somados em 15 disputados, a Portuguesa ocupa a lanterna do Grupo D e a penúltima colocação na classificação geral do Paulistão, hoje retornando para a Série A2. É apenas melhor que o Ituano, com o qual buscou o empate nos acréscimos.

A busca pela reabilitação ocorre no próximo fim de semana, no Canindé. No domingo, às 20h30, a equipe recebe a Inter de Limeira e a esperança é que o time repita o bom resultado do último jogo no local, quando ganhou bem do Red Bull Bragantino, por 3 a 0. Um triunfo vale deixar a zona de queda.