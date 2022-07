Mayra Aguiar vence em 34 segundos e leva bronze no Grand Slam de Judô

(via Agência Estado)

Um dos principais nomes do judô brasileiro, Mayra Aguiar conquistou neste domingo, a medalha de bronze no Grand Slam de Budapeste, na Hungria. Ela precisou de 34 segundos de luta para aplicar um ippon e derrotar a britânica Emma Reis, na categoria até 78kg.

Com o bronze, o Brasil fechou o Grand Slam com três medalhas. Na sexta-feira, Rafaela Silva ficou com a prata ao perder na final para a japonesa Haruka Funakubo na categoria até 57kg. Já Guilherme Schimidt levou o ouro ao derrotar Saeid Mollaei, do Azerbaijão, na categoria até 81kg, no sábado.

Mayra Aguiar começou o dia batendo a venezuelana Karen Leon. Ela entrou nas quartas de final por ser a cabeça de chave número 3 do Grand Slam. A brasileira encaixou um waza-ari e viu a adversária ser punida três vezes para conquistar a classificação.

Na semifinal, Mayra perdeu para a italiana Alice Bellandi no golden score. Ela levou três punições e foi obrigada a disputar o bronze com a britânica Emma Reis. A judoca, três vezes medalhista olímpica, encaixou um ippon com apenas 34 segundos de luta.

Além das três medalhas, o Brasil ficou com um quinto lugar na categoria até 90kg, com Rafael Macedo, mesma posição de Ketleyn Quadros, na categoria até 63kg. Já Rafael Buzacarini ficou em sétimo na categoria até 100kg. Na próxima semana, começa o Grand Prix de Zagreb, na Croácia.