Mayke projeta título do Palmeiras e feito histórico no Brasileirão

Perto do título do Brasileirão, o Palmeiras mantém a cautela na véspera da rodada final. Mas o lateral-direito Mayke não deixou projetar um feito histórico que poderá alcançar nesta quarta-feira se o time paulista confirmar a conquista do troféu. O jogador poderá se sagrar pentacampeão brasileiro, sendo o primeiro na era dos pontos corridos.

"Se eu te falar que eu tenho a dimensão de tudo o que está acontecendo na minha vida, eu estaria mentindo. Se concretizarmos esse título na quarta-feira, eu serei penta de um campeonato tão difícil de disputar. Só vou saber a proporção da história que estou fazendo depois que eu parar. Vou deixar esse legado para meus filhos", declarou o jogador.

O lateral pode entrar para a história do Brasileirão como o primeiro a faturar cinco títulos a era dos pontos corridos, que começou em 2003. No geral, ele igualaria lendas como Ademir da Guia, Coutinho, Mengálvio, Dudu (volante), Mauro e Dagoberto. E só ficaria atrás de nomes como Pelé, Pepe e Lima, todos com seis troféus do Brasileirão no currículo.

Maybe tem duas conquistas com a camisa do Cruzeiro e duas pelo Palmeiras. "Não tenho nada a reclamar, passei por elencos de alta qualidade, pessoas com muito caráter. Venho amadurecendo muito. Se formos campeões neste ano, comemorar mesmo seria só nesse finalzinho de ano, porque janeiro já começa tudo de novo. Continuar fazendo história porque, para o jogador, o que fica é a história", projetou.

Curiosamente, o penta pode vir justamente contra o Cruzeiro, último adversário do Palmeiras neste Brasileirão. O jogo será disputado no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30 desta quarta. "Temos o intuito de fazer um grande jogo, é mais uma final. Ainda não tem nada decidido. Vamos tentar impor nosso ritmo e buscar nosso objetivo ao final do jogo", afirmou.

Maybe também comentou nesta terça que o título consagraria um ano difícil em termos pessoais. "Estou muito feliz, foi um dos anos que mais joguei no Palmeiras. Um dos anos mais especiais para mim. Ninguém sabe, mas esse ano eu sofri um pouco com algumas coisas pessoais. Minha família e meus amigos mais próximos sabem. Deus é muito bom comigo, porque, no ano que eu vinha jogando mais, disputando mais jogos pelo Palmeiras, acontece algo assim que balança a gente. Se Deus quiser, esse final do ano vamos coroar com mais um título e depois descansar bem nas férias", declarou.

TREINO

No último treinamento do ano, o técnico Abel Ferreira comandou atividades técnicas em campo, como aprimoramento de faltas e pênaltis. Mas o dia também foi de conversas co mo grupo e um trabalho recreativo para finalizar a preparação para o duelo desta quarta.

A única dúvida do treinador é o lateral-esquerdo Piquerez, que deixou o gramado mais cedo e com dores na perna esquerda no domingo, na vitória sobre o Fluminense. Ele viaja com a delegação palmeirense para a capital mineira, mas ainda será reavaliado para saber se terá condições de jogo na quarta.