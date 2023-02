Mayke não vê má fase do Santos como vantagem para o Palmeiras: 'Não tem essa'

(via Agência Estado)

Adversário do Palmeiras em clássico marcado para este sábado, o Santos vive um momento de muita pressão após mais um início ruim de temporada, mas o palmeirense Mayke não considera a má fase do rival como uma vantagem para o lado alviverde. De acordo com o versátil jogador de 30 anos, por se tratar de um clássico, não há como dizer que haverá uma disparidade entre os adversários.

"É um clássico, então não tem muito essa de fase. Quando é clássico, o buraco é mais embaixo. Estamos preparados e descansados para chegar lá e fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conseguir o nosso objetivo, que são os três pontos", afirmou Mayke, evitando colocar o Palmeiras como favorito.

Apesar disso, a verdade é que o time palestrino tem sido um verdadeiro carrasco para o Santos, pois venceu as últimas sete partidas disputadas contra o rival do litoral paulista. Tal marca não era atingida desde 1942. Além disso, os palmeirenses vivem uma série de dez partidas sem perder para os santistas.

Titular contra o Mirassol na quarta-feira, em jogo que encerrou a quinta rodada do Paulistão, Mayke deve voltar ao banco no clássico. Na partida do meio de semana, Abel Ferreira escalou um time reserva para dar descanso aos jogadores que foram titulares no final de semana passada, quando o Palmeiras bateu o Flamengo e venceu a Supercopa do Brasil.

O técnico português deve, portanto, repetir a escalação utilizada na conquista do título, com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.