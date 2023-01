Maycon e Cantillo são diagnosticados com lesões e desfalcam o Corinthians

(via Agência Estado)

Após deixarem o jogo de terça-feira, contra o Guarani, com dores, os volantes Victor Cantillo e Maycon foram submetidos a exames pelo departamento médico do Corinthians e tiveram lesões constatadas. O clube comunicou, nesta quinta-feira, que Cantillo sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita e Maycon teve uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda, mas de grau 1.

O comunicado não determina o tempo de recuperação, mas é certo que nenhum dos dois estará à disposição para o clássico de domingo, com o São Paulo, marcado para as 18h30 de domingo, pela quinta rodada do Paulistão. Ambos já iniciaram o processo de tratamento e recuperação no CT Joaquim Grava.

Maycon, que ficou um longo período fora durante o ano passado por causa de uma lesão no adutor da coxa, foi substituído ainda aos 26 minutos do primeiro tempo no duelo com o Guarani após reclamar de dores. Cantillo, por sua vez, saiu do banco de reservas para substituir Adson, mas também se machucou e deixou o campo 15 minutos depois, dando lugar para Bruno Méndez.

A expectativa do técnico Fernando Lázaro é poder contar pelo menos com o retorno de Fausto Vera para ter mais opções na contenção do meio de campo. O argentino sofreu uma entorse no tornozelo no primeiro jogo da temporada, contra o Red Bull Bragantino, e foi desfalque nos jogos seguintes.

"Estou com menos dor, me sinto bem. A equipe de fisioterapia está fazendo um grande trabalho. Fisicamente estou melhor, posso fazer todos os trabalhos, o único que falta é completar todos os treinos com bola", disse o jogador na terça-feira em entrevista à TV Corinthians.

CARLOS MIGUEL RENOVA

Nesta quinta, o Corinthians também anunciou a renovação de contrato do goleiro Carlos Miguel, que firmou um novo vínculo válido até dezembro de 2021. O acordo anterior venceria no final deste ano. "Agradeço a toda a torcida pelo apoio que me deram na minha estreia e agradeço também por poder ficar aqui por mais um bom tempo", comentou o jogador.

Carlos Miguel foi contratado pelo Corinthians em agosto de 2021 e ainda não teve muitas oportunidades, uma vez que compete pela posição com o ídolo Cássio. Nas duas vezes em que esteve em campo, saiu de campo vitorioso. Venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na Neo Química Arena e celebrou triunfo pelo mesmo placar diante do Atlético-MG, no Mineirão.